Robert Fico insistă că Slovacia nu va contribui cu „nici măcar un cent” pentru Ucraina și nu e deranjat de reducerea trupelor americane din Europa: „Trump este pragmatic”

Premierul slovac Robert Fico a declarat miercuri că nu va semna niciun fel de garanție pentru finanțarea cheltuielilor militare ale Ucrainei în 2026-2027 și a promis totodată că Slovacia nu va participa „nici măcar cu un cent” la aceste finanțări, scrie agenția slovacă TASR, citată de Agerpres.

După o ședință a guvernului slovac desfășurată în localitatea Visnove din regiunea Zilina, Fico a anunțat că dorește să inițieze o dezbatere parlamentară pe acest subiect.

În plus, șeful guvernului slovac a spus că nu este surprins de informația privind reducerea trupelor americane din Europa și că nu se simte amenințat.

„Pentru mine, este confirmarea faptului că președintele SUA Donald Trump este rațional. El are dreptate într-o anumită măsură”, a spus Fico, adăugând că liderul de la Casa Albă se comportă pragmatic.

Robert Fico a evidențiat că Slovacia are un program comun de cooperare în domeniul apărării în interiorul Uniunii Europene, care arată că este nevoie de mai multă eficiență în cheltuirea resurselor pentru apărare.

Ministrul român al Apărării, Ionuț Moșteanu, a precizat miercuri, într-o conferință de presă, că reducerea trupelor americane în flancul estic al NATO ar putea afecta și Slovacia.

„Este important de subliniat că nu se vorbește despre o retragere a forțelor americane, ci despre sistarea rotirii unei brigăzi care deținea elemente în mai multe state NATO – și în Bulgaria, și în România, în Slovacia, în Ungaria. Vor rămâne în continuare aproximativ 1.000 de soldați americani în România, contribuind la descurajarea oricăror amenințări, reprezentând o garanție a angajamentului SUA pentru securitate regională. Capacitățile strategice de aici, din România, rămân neschimbate”, a spus Ionuț Moșteanu.