LIVEVIDEO Ministrul Apărării, anunț după decizia SUA de retragere a unor soldați americani din România: Vor rămâne aproximativ 1.000 de militari americani. Parteneriatul strategic cu Statele Unite e solid și predictibil

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, susține miercuri dimineață o declarație de presă după decizia SUA privind „redimensionarea” trupelor americane din Europa, inclusiv din România.

SUA se vor uita mai mult către Indo-Pacific

Vor rămâne aproximativ 1.000 de soldați în România

Capacitățile strategice rămân neschimbate, baza Mihail Kogălniceanu va continua să fie dezolvatată

Parteneriatul nostru strategic este solid, predictibil, de încredere

Avem aliați buni, solizi, ne apărăm împreună cu dânșii, însă fiecare stat își ajustează prioritățile strategice din când în când

Mâine merg la Sibiu și Cincu împreună cu noua ministră a Apărării din Franța, există în această perioadă cel mai mare exercițiu NATO din România

Rămân în jur de 900 – 1000 de soldați americani în România, un pic peste nivelul dinaintea începerii războiului din Ucraina

Întrebări: Credeți că reducerea afectează securitatea României? Cum va interpreta Rusia?

Nu. România rămâne o țară sigură. SUA rămân aici, cu aproximativ 1.000 de soldați. Ceilați aliați rămân aici, alături de noi, avem exerciții în continuare.

Întrebare HotNews: Ați discutat activ cu alte state NATO să măriți numărul de militari?

Din 2022, s-au întâmplat multe. Europa a înțeles că trebuie să dea o atenție mai mare fiecărui stat. Ținând cont de noile realități, așa cum au anunțat d eluni de zile aliații americani, iată că ai anunțat că își reduc soldații și e concentrează pe Indo-Pacific. E important să fie și mai mulți militari și mai multe capabilități, dar important este să investim în Armata României.

Întrebare: Unde rămân cei 1.000?

Echipele efective de la Deveselu și Câmpia Turzii rămân neschimbate. Singura schimbare este la Mihail Kogălniceanu, cu rotația. Cei 1000 de militari rămân la Câmpia Turzii, la Deveselu și Mihail Kogălniceanu.

Aș fi vrut să nu fie așa, însă cămașa este întotdeauna mai aproape de corp decât haina, și fiecare țară își stabilește propria strategie. Este un lucru predictibil pe care îl așteptam. De aceea spun că trebuie să investim în Armata Română.

Întrebare: Armata Română se bizuie pe NATO și pe SUA. Dvs. veniți și ne spuneți că armata română trebuie să crească. Care este motivul? Ați avut o legătură?

Face parte din planul SUA la nivel mondial. Urma să fie o coordonare între anunțuri, dar aseară a apărut pe surse.

Întrebare? Când ați aflat de această retragere?

Luni.

Suntem în discuții cu toți aliații. Este bine că avem mai multe trupe în România, dar asta vine cu niște costuri. De aceea spun din nou, a patra oara, că noi putem să controlăm ce facem cu armata noastră.

MApN a anunțat miercuri dimineață că România și țările aliate din NATO au fost informate de decizia Statelor Unite privind „redimensionarea” trupelor americane din Europa. Potrivit MApN, „aproximativ o mie de militari americani vor rămâne dislocați” în România.

Anunțul a venit după ce publicația ucraineană Kyiv Post a scris, citând surse americane și europene, că Administrația Donald Trump este pe cale să retragă „mii de soldați” americani din România.

Potrivit MApN, printre elementele brigăzii ce urmează să înceteze rotațiile în Europa se menționează și forțe destinate României, de la baza aeriană Mihail Kogălniceanu. Anterior surse HotNews.ro spuseseră că, dacă vor exista reduceri de forțe americane în România, vor fi vizate aceste trupe de la Mihail Kogălniceanu.

„Decizia era așteptată, România aflându-se în contact permanent cu partenerul strategic american. Redimensionarea forțelor SUA reprezintă un efect al noilor priorități ale administrației prezidențiale, anunțate încă din luna februarie. Decizia a avut în vedere și faptul că NATO și-a consolidat prezența și activitatea pe Flancul Estic, ceea ce permite Statelor Unite să își ajusteze postura militară în regiune”, a transmis MApN.