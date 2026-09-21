Robert Fico stârnește din nou controverse. Ce va face în cazul unui război între NATO și Rusia

Premierul slovac Robert Fico a stârnit din nou controverse după ce a afirmat că nu va trimite în niciun caz trupe în eventualitatea unui conflict armat direct între NATO și Rusia, nici dacă vreun membru al Alianței ar fi atacat și s-ar invoca articolul 5 al tratatului NATO, și a acuzat o retorică războinică în creștere în Europa care ar urmări să provoace un astfel de conflict.

„Situația nu a fost niciodată atât de gravă și tensionată ca acum în ceea ce privește posibilitatea unui conflict militar paneuropean”, a semnalat Robert Fico într-un discurs susținut joi în fața studenților slovaci la deschiderea anului universitar, adăugând că nu dorește ca Slovacia să fie implicată în vreun război, după cum au relatat luni agențiile de știri TASR, AFP și EFE, preluate de Agerpres.

„Da, facem parte din NATO, apreciem asta și suntem angajați față de cooperare și respectarea obligațiilor. Însă, ca prim-ministru, voi face tot ce pot pentru a asigura că Slovacia nu va fi niciodată atrasă într-un conflict armat”, a promis el.

„Ceea ce se întâmplă astăzi în Europa, ceea ce auzim și vedem, este că în Ucraina conflictul armat a scăpat de sub control. Toate regulile care guvernează operațiunile militare au fost abandonate, iar infrastructura civilă este atacată. Cred că vom asista la operațiuni militare majore pe teritoriul ucrainean. Dar, cel mai mult mă îngrijorează cât de puternică a devenit retorica militară în Europa. Se pare că producătorii de armament vor fi câștigătorii bugetului UE pentru perioada 2028-2034. Nu cetățenii, ci companiile producătoare de armament”, a mai afirmat Fico în acest discurs susținut înaintea unei vizite în Ucraina la summitul Inițiativei pentru Integrare Carpatică.

„Sper ca mâine seară, când voi reveni din Ucraina, să nu mai fiu la fel de sceptic. După reuniunea de săptămâna trecută de la Bratislava a premierilor Grupului de la Vișegrad (Cehia, Ungaria, Polonia și Slovacia), nu am putut dormi toată noaptea, după ce am auzit ce au spus premierii polonez, ungar și ceh, precum și premierul irlandez, care a participat la reuniune ca reprezentant al țării ce deține președinția Consiliului UE. Nu m-am simțit deloc bine în legătură cu acestea”, a mărturisit premierul slovac Robert Fico, un politician social-democrat, dar de orientare conservatoare și critic față de Bruxelles.

„Nu voi trimite soldați slovaci să lupte împotriva Rusiei”

Sâmbătă, după revenirea de la acel summit, el a scris pe Facebook un mesaj în care a afirmat că „eșecul strategiei menite să distrugă Rusia prin războiul din Ucraina determină numeroși politicieni occidentali să considere că (…) trebuie făcut totul pentru a provoca un conflict între NATO și Rusia”.

„Sub conducerea guvernului meu, nimeni nu va trimite sub un pretext fals soldați slovaci să lupte împotriva Rusiei”, a asigurat premierul slovac, care, după plecarea de la putere a omologului său ungar Viktor Orban, a rămas singurul lider european ce menține relații apropiate cu Moscova.

După aceste declarații, mai multe mass-media slovace l-au acuzat că pune la îndoială angajamentul Slovaciei față de NATO și că alimentează teama de război, poziționându-se ca un apărător al păcii, dar fără a oferi nicio soluție pentru războiul din Ucraina care să nu presupună cedarea în fața Kremlinului.

Președintele Cehiei: „Un mesaj extrem de grav”

În acest timp, președintele Cehiei, Petr Pavel, care este un general fost președinte al Comitetului Militar al NATO, a catalogat drept „extrem de grave” afirmațiile lui Robert Fico.

„Acesta este un mesaj de o extremă gravitate pe care trebuie să-l luăm foarte în serios (…) Articolul 5 este, fără echivoc, o expresie a solidarității și responsabilității reciproce”, a indicat președintele ceh.

„Dacă cineva afirmă că este bucuros că este membru al NATO, deci că NATO îl protejează, dar că nu este dispus să intervină în cazul în care un alt membru este atacat, atunci nu a înțeles ce înseamnă solidaritatea”, a adăugat Petr Pavel.

Petr Pavel, președintele Cehiei. Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Cum interpretează Robert Fico articolul 5 al NATO

În replică, Robert Fico i-a transmis într-o declarație că îl înțelege că, după ce a activat în cadrul NATO, „vrea să lupte”, dar i-a cerut să-i respecte „preferința pentru pace” manifestată de guvernul slovac.

În aceeași declarație, Fico a estimat că „retorica războinică a Occidentului și căutarea unui pretext pentru un conflict militar cu Rusia sunt menite să ascundă incapacitatea lumii liberale de a aborda provocări fundamentale, precum prețurile și aprovizionarea cu energie și combustibili sau migrația ilegală”.

De asemenea, Robert Fico a reafirmat că, atât timp cât el va fi prim-ministru, nu va accepta participarea soldaților slovaci la nicio „aventură militară” provocată de cineva din NATO.

„În eventualitatea unui atac armat efectiv împotriva unuia sau mai multor state membre ale NATO, articolul 5 relevant din Tratatul Atlanticului de Nord oferă statelor membre NATO diverse opțiuni pentru a-și demonstra solidaritatea”, a remarcat șeful guvernului slovac.