Robo-TAXI în București? „O oportunitate”, consideră Dan Boabeș, patronul Meridian



Mașinile fără șofer se apropie de Europa, iar marile platforme de ride-sharing au început deja să-și ocupe pozițiile. Bolt a anunțat că vrea să introducă cel puțin 25.000 de vehicule autonome în marile orașe europene, Uber oferă deja curse autonome în Zagreb și pregătește servicii similare în Madrid și Zürich, iar Waymo, compania Alphabet care operează robotaxiuri în Statele Unite, pregătește intrarea în Germania. Cât mai este, în aceste condiții, până când vom putea comanda un taxi fără șofer și în București?

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