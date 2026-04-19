VIDEO. „Terminator”, versiunea Usain Bolt. Cursa în care roboții au învins oamenii, cu un record de viteză

Străzile din zona industrială Yizhuang, aflată în sud-estul Beijingului, unde au sediul zeci de companii din domeniul roboticii, au găzduit în weekend o întrecere ieșită din comun.

Roboți umanoizi care amintesc de legendarul Usain Bolt au doborât recordul mondial al oamenilor la semimaraton, ilustrând progresele tehnologice spectaculoase înregistrate de China în acest sector, notează AFP.

Spectatorii s-au adunat de-a lungul drumurilor pentru a vedea mașinile alergând, unele foarte rapide și aproape la fel de complexe ca un robot Terminator, altele cu dimensiuni și performanțe mult mai rudimentare.

Humanoid robots hit the ground running in the Beijing E-Town humanoid robot half-marathon on Sunday, competing in both autonomous navigation and remote-controlled categories. #marathon #Beijing #HumanoidRobot pic.twitter.com/dxacB1BzH2 — China Xinhua News (@XHNews) April 19, 2026

La semimaratonul de la Yizhuang s-au înfruntat, pe de o parte, roboți, iar pe de altă parte, oameni, fiecare grup evoluând pe o pistă paralelă, dar diferită, pentru a evita orice coliziune.

Robotul campion, echipat cu un sistem de navigație autonomă și reprezentând marca chineză de smartphone-uri Honor, a parcurs cei aproximativ 21 de kilometri în 50 de minute și 26 de secunde, adică o viteză medie de aproximativ 25 km/h, a relatat televiziunea publică CCTV.

Robotul celor de la Honor a fost rapid decât primul concurent uman, depășind chiar și recordul mondial la masculin (57 de minute și 20 de secunde), deținut de alergătorul ugandez Jacob Kiplimo.

„Mă îngrijorează destul de mult”

În spatele barierelor de securitate, Han Chenyu, o studentă de 25 de ani cu șapcă și ochelari de soare, abia a apucat să-și scoată smartphone-ul că un robot trecuse deja pe lângă ea.

Ea consideră evenimentul „mișto” și se declară entuziasmată de progresele tehnologice.

Robot umanoid o cursă de semimaraton la Beijing. Sursă foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

„Pe de altă parte, ca viitoare angajată, asta mă îngrijorează destul de mult. Pentru că, dacă tehnologia avansează prea repede, riscă să aibă repercusiuni asupra locurilor de muncă”, odată cu înlocuirea anumitor profesii de către inteligența artificială (IA) și roboți, a declarat tânăra.

Progresele înregistrate la acest semimaraton sunt spectaculoase în comparație cu ediția din 2025. La acea vreme, robotul câștigător a terminat cursa într-un timp de trei ori mai lung (2 ore, 40 de minute și 42 de secunde), iar numeroase căzături au marcat proba.

Mișcările mașinilor au fost mult mai fluide în acest an, iar numărul echipelor participante a crescut de la aproximativ douăzeci la peste o sută. Un semn al entuziasmului în creștere pentru acest sector, potrivit organizatorilor.

Un robot care a căzut în timpul semimaratonului de la Beijing a fost scos pe o targă. Sursă foto: Imaginechina / Sipa USA / Profimedia

Investiții consistent în robotică și IA

În ultimii ani, roboții umanoizi au devenit o prezență obișnuită în China, în mass-media și în locurile publice.

„Cred că în trei până la cinci ani, vor intra în viața noastră de zi cu zi” pentru „treburile casnice, compania persoanelor în vârstă” sau chiar pentru „meserii periculoase, cum ar fi pompierii”, a spus Xie Lei, un spectator de 41 de ani, care a venit împreună cu familia să vadă întrecerea.

Acest semimaraton a avut ca obiectiv popularizarea acestei tehnologii în rândul publicului larg și stimularea inovării.

Investițiile în robotică și inteligență artificială în China au atins la sfârșitul anului 2025 9,4 miliarde de euro, potrivit unui studiu realizat de un organism oficial.

„De mii de ani, oamenii sunt la vârf. Dar iată, priviți: roboții, în materie de navigație autonomă, cel puțin într-o competiție sportivă, încep să ne depășească”, a spus zâmbind Xie Lei.

„Pe de o parte, este puțin trist pentru umanitate. Dar tehnologia, mai ales în ultimii ani, ne deschide și atât de multe orizonturi noi.”