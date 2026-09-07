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Actualitate

Roboții umanoizi care au impresionat lumea sunt pregătiți de China pentru front

Sebastian Jucan
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Roboți foarte rapizi produși în China au ajuns să parcurgă 100 de metri cu o viteză mai mare decât cea a lui Usain Bolt.

  • Dezvoltarea roboților umanoizi s-a extins însă dincolo de mediul academic militar, ajungând și în industria de apărare a Chinei.
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