Robotul care tunde iarba, testat de Primăria Sectorului 3. „Se descurcă bine pe teren denivelat” / Cât costă unul 

Primăria Sectorului 3 testează un robot electric de tuns iarba pe spațiile verzi din domeniul public. Robotul a fost primit în teste de la o companie care vinde astfel de produse, iar dacă va trece testul, instituția plănuiește să achiziționeze doi astfel de roboți.

„Se descurcă bine pe teren denivelat și în vegetație înaltă, unde utilajele obișnuite ajung mai greu. Fiind electric, nu produce emisii și lucrează mult mai silențios decât utilaje pe benzină, ceea ce contează mai ales în proximitatea blocurilor”, au scris reprezentanții Primăriei Sectorului 3 pe pagina de Facebook.

Testele au început acum două săptămâni și va mai fi testat o perioadă pentru a vedea dacă este eficient.

„Urmărim cum se comportă în condiții reale de lucru și tragem concluziile după perioada de testare”, a anunțat instituția.

Dacă robotul va trece testele, Primăria vrea să cumpere doi roboți. Unul „autonom” și unul „manevrabil manual”, a explicat purtătorul de cuvânt al primăriei, într-un dialog cu HotNews.

„Robotul este în teste de circa două săptămâni, l-am primit în teste de la o companie care vinde astfel de produse. Vrem să vedem dacă chiar este eficient pentru ce avem noi nevoie. Primăria intenționează să achiziționeze două astfel de bucăți, inițial”, a declarat pentru HotNews Bogdan Cotigă, purtătorul de cuvânt al Primărier Sector 3.

El a mai spus că cei doi roboți sunt electrici, însă este o diferență la preț.

„Cel manevrabil manual costă 10.000 de euro, iar al doilea este complet autonom, mapează singur terenul pe care lucrează, costă 25.000 de euro

Robotul mai ieftin are nevoie de un utilizator uman, care să-l manevreze din joystick, celălalt este complet autonom. Autonomia lor este 6 și 8 ore, potrivit sursei citate.

„Compania care ni l-a dat la testare nu este unic distribuitor. Pentru achiziționarea roboților vom face achiziție publica”, a mai spus Cotigă.