Rod Stewart, operat la inimă. Ce se întâmplă acum cu turneul său de adio

Sir Rod Stewart, în vârstă de 81 de ani, a suferit o intervenție chirurgicală la inimă, potrivit unui anunț publicat marți pe contul artistului de Instagram, scrie Variety.

Cântărețul „a trecut cu succes printr-o procedură de rutină de implantare a unui stent coronarian”, dar, potrivit lui, se simte „deja mai bine” și este „pe drumul cel bun spre recuperare”.

Rod Stewart a anunțat că va anula concertele din următoarele patru săptămâni din cadrul turneului său de adio „One Last Time” și al seriei de spectacole „The Encore Shows” din Las Vegas.

„Sunt profund dezamăgit că voi rata aceste spectacole și îmi pare rău că îi dezamăgesc pe fanii mei, dar abia aștept să mă întorc pe scenă și să mă distrez din nou alături de voi toți în curând”, a spus artistul în mesajul său.

În luna iunie, Sir Rod Stewart a stârnit îngrijorare în rândul fanilor după ce a fost la un pas să leșine în timpul unui concert recent la West Valley City, din statul american Utah.

Imagini de la spectacolul de atunci îl arată pe Stewart aplecat de mijloc și sprijinindu-se de instrumente și de bariere, înainte de a le spune spectatorilor: „Spectacolul trebuie să continue. Era cât pe ce să leșin naibii aici. V-ar deranja dacă aș sta jos pentru piesa asta?”. După ce a folosit butelia de oxigen adusă pe scenă de membrii echipei sale, el și-a continuat concertul.