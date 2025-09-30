Rogobete: „Bugetul sănătăţii se suplimentează semnificativ la rectificarea bugetară”

Bugetul Sănătăţii se suplimentează „semnificativ” la rectificarea bugetară pentru trimestrul patru, a declarat marţi ministrul Alexandru Rogobete, potrivit Agerpres.

„La rectificare – şi vin de la o astfel de şedinţă – bugetul Sănătăţii se suplimentează pentru trimestrul patru semnificativ, astfel încât să putem acoperi cheltuielile pentru programe, pentru acţiuni prioritare, pentru alte activităţi curente ale Ministerului Sănătăţii şi ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate”, a afirmat ministrul Sănătății la evenimentul „Health Forum III: Prevenţia nu e cheltuială, ci investiţie în sănătate”, organizat de DC News.

„Discuţia pe care am avut-o cu domnul premier, care a fost foarte deschis, nu pot să nu recunosc acest lucru, a fost una simplă. I-am spus din start: în Sănătate nu se pot tăia bugete, însă, dacă rămânem cu acelaşi buget, putem în interiorul sistemului să reorganizăm lucrurile astfel încât cheltuielile să devină mai eficiente iar serviciile până la urmă să devină mai eficiente”, a adăugat Alexandru Rogobete.

„Spitalele mici trimit pacienţii la spitalele mari în 90% din cazuri total nejustificat”

Potrivit ministrului Sănătății, din 375 de spitale publice din ţară, peste 65% pot ţine ambulatoriul deschis până la ora 20:00, pentru diferite specialităţi.

Alexandru Rogobete a mai afirmat că spitalele mici trimit pacienţii la spitalele mari în 90% din cazuri „total nejustificat”.

„Acest transfer, se vede pe cifre, se întâmplă de obicei începând de vineri seară până duminică seară, se întâmplă în zilele de sărbătoare, se întâmplă noaptea de obicei. Este inadmisibil ca un pacient care se prezintă într-un spital municipal sau orăşenesc, unde poate fi rezolvat din punct de vedere medical, să fie transferat în următoarele 30 de minute către un spital judeţean de urgenţă sau către un spital universitar sau către un institut. De ce se întâmplă asta? Pentru că noi plătim pe toată lumea la fel, indiferent cât se munceşte. Este o realitate”, a explicat ministrul Sănătăţii.

El a menţionat că tariful pentru servicii medicale pe care CNAS îl plăteşte unităţilor medicale nu a fost modificat de peste 14 ani, deşi facturile la energie s-au dublat, preţul pentru medicamente în multe cazuri s-a triplat, salariile au crescut semnificativ.

„În ultimii 14 ani factura la energie s-a dublat, preţul pentru medicamente în multe cazuri s-a triplat, salariile au crescut semnificativ, dar noi plătim în continuare unităţile sanitare cu acelaşi tarif, care nu ţine cont nici de inflaţie, nici de modificările de care vă spun, nici de TVA, nici de nimic. Or, spitalele nu au cum să fie sustenabile din punct de vedere financiar dacă noi nu adaptăm tariful. În ţara asta, paradoxal, presiunea cea mai mare este pe spitalele mari, pe spitalele universitare, pe spitalele de urgenţă, pe spitalele care tratează cei mai mulţi pacienţi şi cei mai gravi”, a arătat ministrul Sănătății.