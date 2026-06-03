Rolul propus de UE în Strâmtoarea Ormuz, dezvăluit de o notă transmisă statelor membre. „Situația impune o contribuție semnificativă”

Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) a propus ca misiunea navală Aspides a blocului comunitar să preia „rolul principal” în eliminarea minelor din Strâmtoarea Ormuz „atunci când condițiile permit”, ca parte a unei inițiative conduse de Franța și Marea Britanie, potrivit unui document consultat de Reuters.

Într-o notă din 26 mai, care a fost trimisă statelor membre, SEAE a scris că „situația impune Uniunii să ofere o contribuție semnificativă” la o coaliție condusă de Franța și Marea Britanie „care să se materializeze odată ce condițiile permit”.

Misiunea Aspides a fost creată în 2024, cu scopul de a proteja navele de atacurile rebelilor Houthi din Yemen în Marea Roșie. O modificare a mandatului ar avea nevoie de aprobare unanimă și este neclar dacă statele UE vor susține o astfel de schimbare.

Blocajul din Strâmtoarea Ormuz, unde pe timp de pace trecea o cincime din aprovizionarea globală cu petrol și gaze naturale lichefiate, are „consecințe comune imense pentru regiune și Europa, cu Iranul permițând selectiv trecerea”, a scris SEAE în nota transmisă statelor europene.

Noi atacuri în regiune

Miercuri au avut loc noi ostilități în regiune. Atacurile iraniene asupra Kuweitului au avariat aeroportul și au rănit zeci de persoane, în timp ce armata americană a efectuat lovituri în apropiere de Strâmtoarea Ormuz. În tot acest timp, discuțiile diplomatice pentru încheierea conflictului dădeau puține semnale de progres.

Franța și Marea Britanie au preluat inițiativa pentru formarea unei coaliții internaționale care ar putea să contribuie la siguranța traficului maritim prin strâmtoare odată ce situația se stabilizează sau conflictul se soluționează.

Strategia propusă de SEAE le-ar „permite tuturor statelor membre să sprijine financiar, prin intermediul costurilor comune ale Operațiunii, pe cei dispuși și capabili să contribuie”.

Este neclar dacă Iranul a plasat mine pe calea navigabilă.