Rolul screeningului şi al vaccinării în prevenția cancerului de col uterin

Specialiștii Medicover subliniază importanța vaccinării HPV, a screeningului regulat și a controalelor ginecologice periodice pentru depistarea timpurie a cancerului de col uterin.

Ianuarie este luna de conștientizare a cancerului de col uterin, motiv pentru care la Medicover reamintim cât de importante sunt vaccinarea HPV, screeningul și diagnosticarea bolii într-un stadiu timpuriu.

În România, incidența cancerului de col uterin și mortalitatea asociată sunt printre cele mai ridicate din Europa, boala afectând frecvent, în special, femeile cu vârste între 35 și 44 de ani.

În peste 90% dintre cazuri, cancerul de col uterin este cauzat de infecția cu Virusul Papiloma Uman (HPV). Majoritatea tulpinilor se elimină natural, însă există și tulpini care pot duce la apariția cancerului de col uterin. Printre cele cu risc oncogen foarte ridicat se numără HPV 16 și 18, responsabile de mai mult de jumătate dintre cazurile de cancer de col uterin.

Infecția cu HPV se transmite pe cale sexuală și este, de cele mai multe ori, asimptomatică, sistemul imunitar reușind să elimine virusul în 1–2 ani. Există însă situații în care virusul persistă ani de zile în celule, determinând inițial leziuni precanceroase care, în timp, pot evolua către cancer. În general, evoluția este lentă, pe parcursul a 10–15 ani, fiind influențată de factori precum istoricul familial de cancer, fumatul, scăderea imunității sau lipsa controalelor medicale regulate.

La Medicover știm că prevenția înseamnă încredere, sănătate și stare de bine. Vizita anuală la medicul ginecolog, sau ori de câte ori este nevoie, permite depistarea timpurie a leziunilor precanceroase și tratarea acestora. Realizarea testului HPV și a testului Papanicolau, la intervalele recomandate de medicul ginecolog, este esențială pentru depistarea precoce.

Medicii ginecologi din rețeaua Medicover recomandă vaccinarea anti-HPV, inclusiv la vârsta adultă, ca măsură eficientă de reducere a riscului de infecție cu tulpinile oncogene.

Succesul tratamentului în cancerul de col uterin depinde în mare măsură de stadiul bolii la momentul diagnosticării, mai ales atunci când aceasta este descoperită într-un stadiu incipient. La spitalele Medicover Pipera și Băneasa din București, precum și la spitalele Medicover din Cluj și Oradea, echipe mixte de chirurgi, oncologi și ginecologi asigură tratamente eficiente, adaptate fiecărui caz.

Specialiștii Medicover recomandă susținerea sistemului imunitar prin alegeri sănătoase. Renunțarea la obiceiuri nocive, precum fumatul, adoptarea unei alimentații echilibrate și controlul bolilor cronice ajută organismul să elimine virusul. De asemenea, utilizarea prezervativului scade riscul de transmitere, chiar dacă nu îl elimină complet. Prezentarea rapidă la medic în cazul oricărei sângerări anormale, dureri sau modificări genitale este importantă pentru intervenția precoce și prevenirea cancerului.

