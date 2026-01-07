Rolul strategic al avioanelor RAF și bazelor aeriene britanice în operațiunea SUA de urmărire și capturare a petrolierului rusesc

Un avion de vânătoare F-35 este văzut decolând de la baza RAF Mildenhall din Suffolk, ca parte a operațiunii care a vizat un petrolier aflat sub pavilion rusesc, pe 7 ianurie 2026. FOTO: Bav Media / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Avioane ale Forțelor Aeriene Regale Britanice (Royal Air Force – RAF) au fost implicate în operațiunea SUA de capturare a petrolierului aflat sub pavilion rusesc Bella-1 (Marinera) în Atlanticul de Nord, a relatat miercuri The I Paper, potrivit Reuters.

Bazele aeriene britanice au fost folosite ca rampe de lansare pentru avioanele militare americane implicate în operațiune, a precizat ziarul.

Conform aceleiași surse, operațiunea a fost desfășurată cu cunoștința și aprobarea guvernului britanic.

Avioanele de supraveghere ale RAF au fost implicate în monitorizarea petrolierului în timp ce acesta se deplasa prin apele dintre Islanda și Marea Britanie, a mai scris publicația citată.

Anunțul oficial al Londrei

Ulterior în cursul zilei de miercuri, guvernul laburist a venit cu precizări oficiale despre implicarea lui în operațiunea Pazei de Coastă a SUA.

Marea Britanie a oferit sprijin Statelor Unite în operațiunea de capturare a petrolierului aflat sub pavilion rusesc în Atlanticul de Nord, a transmis Ministerul Apărării de la Londra.

SUA au capturat petrolierul – care era urmat de un submarin rusesc – miercuri, după ce l-au urmărit timp de mai multe zile în apele Atlanticului, ca parte a eforturilor Washingtonului de a bloca exporturile de petrol din Venezuela.

Marea Britanie a precizat că forțele sale armate au acordat „sprijin operațional planificat în prealabil, inclusiv legat de bazele” militare, în urma unei cereri de asistență venite din partea SUA.

Acesta a mai transmis că o navă militară a oferit sprijin forțelor americane care urmăreau petrolierul, iar Forțele Aeriene Regale au asigurat supravegherea aeriană.

Secretarul britanic al Apărării, John Healey, a declarat că operațiunea a vizat o navă „cu un trecut infam” legată de rețelele rusești și iraniene de eludare a sancțiunilor.

„Această acțiune a făcut parte din eforturile globale de combatere a încălcării sancțiunilor”, a afirmat el, într-un comunicat de presă.

Healey a adăugat că SUA sunt cel mai apropiat partener al Marii Britanii în domeniul apărării și securității: „Profunzimea relației noastre de apărare cu SUA este o parte esențială a securității noastre, iar operațiunea de astăzi, executată exemplar, demonstrează cât de bine funcționează acest lucru în practică”.

Tancul petrolier Bella-1, cunoscut în prezent sub numele de Marinera, se află pe lista sancțiunilor impuse de SUA împotriva Iranului, a mai transmis guvernul britanic.

Declarația Ministerului britanic al Apărării a precizat că sprijinul a fost acordat „în deplină conformitate cu dreptul internațional”.

Operațiunea de capturare a petrolierului a avut loc în nordul Oceanului Atlantic, între Scoția și Islanda.

Paza de Coastă a Statelor Unite a interceptat tancul petrolier după o urmărire de aproximativ două săptămâni, au anunțat oficialii americani. „Departamentul de Justiție și Departamentul pentru Securitate Internă, în coordonare cu Departamentul de Război au anunțat astăzi confiscarea navei M/V Bella 1 pentru încălcarea sancțiunilor impuse de SUA. Nava a fost confiscată în Atlanticul de Nord în baza unui mandat emis de o instanță federală americană, după ce a fost urmărită de USCGC Munro”, a precizat un comunicat al comandamentul militar al SUA din Europa.