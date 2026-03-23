Românca arestată după ce a încercat să intre în baza cu submarinele nucleare ale Marii Britanii scapă de dosarul penal

Un bărbat iranian arestat săptămâna trecută pentru o presupusă tentativă de a intra în baza de submarine nucleare britanice din Scoția a fost eliberat în așteptarea unor anchete suplimentare, au anunțat luni procurorii scoțieni, citați de Reuters și Agerpres.

Bărbatul în vârstă de 34 de ani a fost arestat joia trecută alături de o româncă în vârstă de 31 de ani, după ce poliția scoțiană a vorbit despre două persoane care au încercat să intre în Baza Navală HM Clyde, situată pe coasta de vest a Scoției.

Poliția scoțiană declarase sâmbătă că cei doi urmează să se prezinte luni în instanță la Dumbarton.

Procuratura publică din Scoția a precizat într-un comunicat transmis luni că a decis că „nu ar trebui să existe proceduri judiciare” împotriva femeii în vârstă de 31 de ani, dar că își rezervă dreptul de a merge mai departe dacă apar dovezi suplimentare.

Comunicatul a adăugat că bărbatul în vârstă de 34 de ani a fost „eliberat din arest în așteptarea unor anchete suplimentare și nu s-a prezentat în instanță”, cazul împotriva sa fiind încă deschis.

Arestarea lor a avut loc la trei săptămâni de la începutul războiului americano-israelian împotriva Iranului. Deși Marea Britanie nu a participat la atacurile asupra Iranului, forțele sale militare au doborât rachete și drone iraniene în regiunea Golfului.

Baza Faslane, situată pe Gare Loch, la aproximativ 40 km de Glasgow, este un punct strategic vital. Aceasta găzduiește cele patru submarine nucleare de tip Vanguard ale Marinei Regale Britanice, singurele platforme de lansare pentru rachetele nucleare Trident.

Michael Clarke, expert în apărare și securitate la Sky News, a subliniat importanța locației, precizând că Faslane este „cea mai mare bază militară din Scoția”, având un personal de aproximativ 7.000 de persoane, atât militari, cât și civili.