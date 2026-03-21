O româncă și un iranian, puși sub acuzare după ce au încercat să intre într-o bază nucleară britanică / Unitatea găzduiește submarine Trident

Un bărbat iranian și o româncă au fost arestați joi, după ce au încercat să pătrundă în baza navală Faslane din Scoția. Cei doi sunt acuzați de tentativă de pătrundere în unitatea submarinelor nucleare și vor apărea luni în fața Tribunalului din Dumbarton, potrivit BBC și Sky News.

Poliția Scoției a confirmat că bărbatul (34 de ani) și femeia (31 de ani) au fost reținuți la poarta HM Naval Base Clyde, situată lângă Helensburgh. Ei au încercat să pătrundă în incintă joi, în jurul orei 17:00. Informația a fost făcută publică abia sâmbătă de presa internațională.

Baza Faslane, situată pe Gare Loch, la aproximativ 40 km de Glasgow, este un punct strategic vital. Aceasta găzduiește cele patru submarine nucleare de tip Vanguard ale Marinei Regale Britanice, singurele platforme de lansare pentru rachetele nucleare Trident.

Cei doi urmează să apară luni în fața Tribunalului din Dumbarton din Scoția, a precizat poliția într-un comunicat.

Michael Clarke, expert în apărare și securitate la Sky News, a subliniat importanța locației, precizând că Faslane este „cea mai mare bază militară din Scoția”, având un personal de aproximativ 7.000 de persoane, atât militari, cât și civili.

În acest caz, autoritățile britanice au deschis o anchetă pentru a stabili motivele tentativei de pătrundere în zona de securitate a bazei.