„Români, nu vă mai emoţionaţi aşa de tare!” Reacţie dură în criza politică

Schimbarea Guvernului printr-o moțiune de cenzură PSD-AUR „este cel mai rău lucru care se putea întâmpla și poate fi încă evitat prin negocieri”, spune Alina Mungiu-Pippidi, într-o declarație pentru publicul HotNews.

Alina Mungiu-Pippidi este politolog și profesoară de științe politice la Universitatea LUISS Guido Carli din Roma, specializată în studiul corupției și al guvernanței. Este președintă de onoare a Societății Academice din România (SAR) şi, din 2025, este membră a Comitetului de Experți în Administrație Publică (CEPA) al Organizației Națiunilor Unite.

Odată cu schimbarea premierului Ilie Bolojan din fruntea Guvernului, ar trebui să se retragă şi preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, consideră profesoara de ştiinţe politice Alina Mungiu-Pippidi. Ea spune, într-n dialog pentru publicul HotNews, că nu crede însă că dărâmarea Guvernului sau opţiunea unui Executiv minoritar sunt o soluţie pentru România.

„Schimbarea guvernului printr-o moțiune de cenzură la care este asociat AUR este cel mai rău lucru care se putea întâmpla și poate fi încă evitat prin negocieri. Dacă, într-adevăr, vrem să avem o coaliție pro-europeană, minivacanța de 1 Mai nu poate fi un obstacol. Guvernul nu trebuie dat jos ca să agreăm ce vine mai departe.

Dacă premierul Bolojan se retrage, normal este să se retragă și viitorul premier Grindeanu și să se găsească o altă soluție pentru coaliția pro-europeană. Căderea guvernului ar transmite un semnal catastrofal în piețe și opțiunea minoritară, după cum am scris, e o non-opțiune. Discutarea ei a dus la zile pierdute”, consideră Alina Mungiu Pippidi.

Care e strategia PSD?

Profesoara vorbeşte şi despre modul în care este percepută criza politică şi are un mesaj pentru societate:

„Români, nu vă mai emoționați așa de tare și recunoașteți mai degrabă același scenariu devastator care a făcut praf imaginea externă a României și în 2018 (între timp, UE a adoptat un echivalent al Ordonanței 13, mai exact ceva mult mai rău, și românii nu au băgat de seamă), și la alegerile din 2025–2026”, spune Alina Mungiu-Pippidi. (n.r. – În 26 martie 2026, Uniunea Europeană a adoptat o directivă anticorupție, criticată de unele ONG-uri și experți pentru că ar putea slăbi standardele în definirea și sancționarea unor infracțiuni precum abuzul în funcție.)

Ea invocă și numele celor care au anunţat moţiunea comună PSD-AUR împotriva Guvernului pentru a vorbi despre strategia social-democraţilor. „Petrișor Peiu și Marian Neacșu scriu împreună o moțiune de cenzură? Numai nominal sunt dl. Peiu la AUR și dl. Neacșu la PSD, adevăratele lor afilieri sunt mai profunde și nu trec ei vreo prăpastie ca să se întâlnească”, spune profesoara.

„Nici măcar conflictele politice nu sunt transparente în România, iar criza de față sună ca un scenariu stupid al unora ca să împiedice AUR să ia toate voturile PSD sau să ajungă singur la guvernare vreodată. Desigur, sunt aceiași strategi care ne-au condus la dezastrul electoral al coaliției de centru acum un an și care nu pot fi înlăturați pentru că nu au o existență transparentă”, crede Alina Mungiu-Pippidi.