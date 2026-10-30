România a înregistrat cea mai mare scumpire a energiei electrice pentru consumatori din UE

Prețurile la energia electrică pentru consumatorii casnici au crescut în România cu 51,9% în primul semestru din 2026 față de aceeași perioadă a anului trecut, fiind cea mai mare majorare din Uniunea Europeană, arată datele publicate vineri de Eurostat. În același timp, prețul mediu la nivelul UE a scăzut cu 1,6%. România ocupă, de asemenea, primul loc în UE în clasamentul prețurilor raportate la puterea de cumpărare.

Datele Eurostat arată că în timp ce în majoritatea statelor membre prețurile au scăzut sau au rămas stabile, gospodăriile din România au suportat cea mai mare creștere anuală.

Cu cât a crescut prețul curentului în România

În primul semestru din 2026, prețurile la electricitate pentru consumatorii casnici au crescut în 13 state membre, au scăzut în 11 și au rămas relativ stabile în alte trei țări, arată datele Eurostat.

Cea mai mare scumpire a fost înregistrată în România, unde creșterea anuală a fost de 51,9%. Pe următoarele poziții s-au situat Irlanda, cu 19,8%, și Finlanda, cu 18,4%.

La polul opus, cele mai mari scăderi au fost în Danemarca, de 31,7%, Luxemburg, de 24,1%, și Cehia, de 11,8%.

La nivelul Uniunii Europene, prețul mediu al electricității pentru gospodării a coborât de la 0,2879 euro/kWh în primul semestru din 2025 la 0,2832 euro/kWh în primul semestru din 2026, ceea ce înseamnă o reducere de 1,6%.

În România, prețul mediu a ajuns la 0,2836 euro/kWh, foarte aproape de media europeană. În termeni nominali, România nu se află printre țările cu cele mai mari tarife. Cele mai ridicate prețuri au fost în Irlanda, de 0,3871 euro/kWh, Germania, de 0,3618 euro/kWh, și Belgia, de 0,3575 euro/kWh.

Cea mai scumpă energie electrică după puterea de cumpărare

Potrivit Eurostat, România are cel mai ridicat preț al electricității pentru consumatorii casnici din Uniunea Europeană, calculat în standardul puterii de cumpărare (PPS).

În primul semestru din 2026, prețul a fost de 46,9 PPS pentru 100 kWh în România. Pe următoarele locuri s-au situat Polonia, cu 41,1 PPS, și Cehia, cu 34,3 PPS.

La polul opus se află Malta, cu 13,8 PPS, Ungaria, cu 14,7 PPS, și Luxemburg, cu 15,5 PPS.

Indicatorul PPS permite compararea costului energiei ținând cont de diferențele dintre nivelurile generale ale prețurilor și puterea de cumpărare din fiecare stat. Altfel spus, arată cât de mult cântărește factura la electricitate în raport cu ceea ce își pot permite consumatorii din țara respectivă.

Mai exact, Eurostat arată că energia electrică este mult mai costisitoare pentru gospodăriile din România atunci când este raportată la puterea de cumpărare.

Prețurile pentru companii au scăzut cu 5,4% în UE

Pentru consumatorii non-casnici, evoluția la nivel european a fost tot de scădere. Prețul mediu al electricității pentru companii a coborât cu 5,4% în primul semestru din 2026 față de aceeași perioadă din 2025 și cu 2% comparativ cu semestrul al doilea din 2025.

România se află pe locul 11 în clasamentul celei mai scumpe energii din EU pentru firme, aproape la același nivel cu Belgia, Austria și Slovacia.

În primul semestru din acest an, prețul mediu pentru consumatorii non-casnici a fost de 0,1800 euro/kWh la nivelul UE, față de 0,1903 euro/kWh în urmă cu un an.

Prețurile au crescut în șapte state membre și au scăzut în 19. Cele mai mari creșteri au fost înregistrate în Suedia, cu 18,8%, Finlanda, cu 18,7%, și Bulgaria, cu 14,2%. Cele mai mari reduceri au fost în Luxemburg, de 23,8%, Cehia, de 11,9%, și Grecia, de 11,8%.