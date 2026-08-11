România a notificat Comisia Europeană că este în situație de criză în energie și vrea amânarea închiderii unor centrale pe cărbune / Ce spune Bruxelles-ul

România a cerut Comisiei Europene și Rețelei Europene a Operatorilor de Transport (ENTSO-E) o evaluare regională actualizată privind capacitatea sistemelor energetice din regiune de a face față unei eventuale agravări a situației energetice din România, a anunțat marți secretarul de stat în energie Cristian Bușoi.

Evaluarea a fost cerută în perspectiva opririi Unității 2 de la Cernavodă.

Comisia Europeană susține, însă că „situația este, în general, dificilă din cauza nivelurilor scăzute ale apei, dar este sigură și stabilă”.

România vrea amânarea închiderii unor grupuri pe cărbune

Secretarul de stat Cristian Bușoi a precizat că a prezentat situația din România marți, la reuniunea Grupului de Lucru Electricitate (Electricity Coordination Group) al Comisiei Europene, structura de coordonare la nivel european. Un punct important ridicat de România este situația grupurilor energetice pe lignit de la Complexul Energetic Oltenia.

Cristian Bușoi spune că închiderea până la 31 august a grupului Turceni 5, prevăzută în cadrul jalonului 119a, este „extrem de problematică” în actualul context. Guvernul încearcă să obțină astfel o derogare de la calendarul de închidere.

„De asemenea, am folosit această oportunitate pentru a explica faptul că închiderea, până la 31 august, a grupului Turceni 5, parte a jalonului 119a, este extrem de problematică în situația actuală și că vom face în continuare demersuri pentru a avea înțelegerea și acordul Comisiei Europene pentru a continua funcționarea a 4 grupuri (3+1) și după luna august”, a spus Bușoi.

De la „early warning” la „crisis situation”

Potrivit secretarului de stat, România a activat, vinerea trecută, mecanismul de „early warning” (avertizare timpurie), în contextul evoluțiilor recente la nivel regional, iar aseară a notificat nivelul următor, „crisis situation” (situație de criză).

Avertizarea timpurie este nivelul prin care un stat transmite că există indicii potrivit cărora ar putea apărea o situație de criză. Regulamentul definește criza ca fiind o situație iminentă de deficit semnificativ de energie electrică.

Evaluarea Comisiei și ENTSO-E ar urma să vizeze „capacitățile de producție disponibile, nivelul rezervelor de echilibrare, capacitățile de interconexiune transfrontalieră, precum și capacitatea sistemelor electroenergetice ale statelor vecine de a furniza sprijin în cazul unei deteriorări suplimentare a situației la nivel regional”, a precizat Cristian Bușoi.

România vrea să știe câtă energie poate importa

Unul dintre punctele ridicate de partea română la Bruxelles vizează mecanismele de asistență de urgență dintre operatorii de transport și de sistem din statele vecine.

Potrivit lui Bușoi, România vrea clarificarea și continuarea discuțiilor privind disponibilitatea efectivă a acestor mecanisme, precum și identificarea din timp a eventualelor limite tehnice sau de altă natură.

România solicită și o discuție tehnică bilaterală rapidă cu Comisia Europeană pentru identificarea tuturor instrumentelor disponibile la nivel european în cazul unei deteriorări suplimentare a situației.

„Am solicitat organizarea, într-un termen scurt, a unei discuții tehnice bilaterale cu Comisia Europeană, pentru a analiza în detaliu toate instrumentele și mecanismele disponibile în cadrul legislativ și instituțional al Uniunii Europene și care ar putea fi mobilizate în cazul unei deteriorări suplimentare a situației, inclusiv pentru anumite intervenții în piața de electricitate”, a declarat secretarul de stat.

Ce spune Comisia: Situația este tensionată din cauza nivelului scăzut al apei, dar rămâne sigură și stabilă

Comisia Europeană monitorizează îndeaproape securitatea aprovizionării cu energie electrică în România, Ungaria și în celelalte state din Europa de Sud-Est afectate de secetă și de nivelurile scăzute ale apelor, a declarat purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Eva Hrncirova, marți, într-o conferință de presă.

„Situația este, în general, dificilă din cauza nivelurilor scăzute ale apei, dar este sigură și stabilă”, a spus Hrncirova, după reuniunea Grupului de coordonare pentru energie electrică al Comisiei Europene.

Potrivit acesteia, Comisia se coordonează îndeaproape cu operatorii de transport și de sistem (TSO), care dețin cele mai detaliate informații privind securitatea aprovizionării cu energie electrică.

„Ne coordonăm îndeaproape cu aceștia și menținem un contact permanent”, a precizat purtătoarea de cuvânt.

Nuclearelectrica a anuțat riscul închiderii Unității 2 de la Cernavodă, peste două zile, pe fondul unui debit foarte scăzut pe Dunăre. Unitatea 1 a fost închisă pe 28 iulie. Cele două unități asigură 20% din necesarul național de consum. Închiderea lor într-un context nefavorabil în ceea ce privește producția de energie, deoarece sunt afectate și Porțile de Fier.