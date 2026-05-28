România a semnat contractul pentru 30 de drone produse de Quantum Systems / Banii vin prin programul SAFE

MApN a semnat cu producătorul german Quantum Systems un contract de peste 30 milioane de euro pentru furnizarea a 34 de drone de supraveghere, potrivit ministrului Apărării, Radu Miruță.

Potrivit acestuia, contractul de furnizare a sistemelor „Mini UAS clasa I” s-a făcut „în condițiile aprobate de Parlament prin programul SAFE.”

Valoarea contractului este de 30.700.000 euro fără TVA și presupune livrarea a 34 de sisteme Mini UAS clasa I (vector) și a 15 kit-uri Scorpion, care transformă sistemul din configurație „aripă fixă” în configurație „multicopter”, a scris Miruță pe Facebook.

Conform contractului, toate cele 34 de sisteme vor fi livrate în anul 2027.

„Sistemele contractate astăzi se adaugă sistemelor deja existente în înzestrarea Armatei Române și sunt complementare proiectului de co-producție în România”, a adăugat el.

Clip de prezentare a variantelor Vextor și Scorpion ale dronelor:

Ministerul Apărării a stabilit o serie programe care valorează circa 9,6 miliarde de euro. Pentru 16 dintre aceste programe cu o valoare de 8,33 de milioane de euro, MApN a obținut recent aprobarea Parlamentului, în timp ce pe alte programe, precum achiziția de 231 sisteme cu 934 rachete Mistral, estimat la aproape 700 de milioane de euro, a primit aprobarea în trecut.