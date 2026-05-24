România a trimis 4.000 de oi în Algeria cu avionul: „Ajung la destinaţie în doar două ore şi jumătate”

România a livrat peste 4.000 de oi în Algeria cu avioane cargo, în premieră prin acest mod de transport, a anunțat Autoritatea Naţională Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA).

Acestea au ajuns în siguranță în Algeria în numai două ore și jumătate, iar alte trei transporturi sunt programate în perioada următoare, potrivit unui comunicat de presă.

„Algeria a decis ca întreg necesarul pentru anul 2026, inclusiv pentru sărbătoarea Eid el-Adha, să fie asigurat exclusiv din România. Calitatea excelentă a cărnii de ovine din România strânge și mai mult colaborarea puternică dintre cele două state”, afirmă ANSVSA.

Conform preşedintelui instituţiei, Alexandru Bociu, folosirea de zboruri cargo pentru a importa ovine din România plasează calitatea cărnii româneşti într-un segment super-premium.

”Subliniez şi apreciez progresul crucial în termeni de eficienţă logistică şi siguranţă pentru animale care însoţesc acest tip de transport. Ovinele ajung la destinaţie în doar două ore şi jumătate, spre deosebire de un transport maritim care poate dura până la 8 zile. Cu alte cuvinte, avem o confirmare clară a încrederii pe care am câştigat-o într-o piaţă nouă pe care am deschis-o anul trecut”, a spus Bociu.

Primul export de oi către Algeria a avut loc anul trecut, iar în ultimele 30 de zile, peste 600.000 de ovine au fost exportate către Algeria, toate transportate în condiţii riguroase de siguranţă, la bordul mai multor nave special autorizate, potrivit Autorității.