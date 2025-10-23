România, acuzată de Bulgaria că blochează construcția de noi poduri peste Dunăre: „Este clar că vrea să lase un singur punct de trecere la Giurgiu – Ruse”

Singurul obstacol al Bulgariei în a avea mai multe treceri peste Dunăre este România, a declarat, miercuri, Grozdan Karadjov, vicepremier bulgar și ministru al Transporturilor și Comunicațiilor, potrivit publicației bulgare Dunav Most, citată de Rador.

Aflat miercuri într-o vizită la Ruse, ministrul bulgar al Transporturilor a criticat România pentru „obstacolele sistematice” în calea extinderii conectării infrastructurii de-a lungul Dunării. El a afirmat că în ciuda eforturilor active ale Bulgariei și ale Comisiei Europene, România ezită să extindă conectivitatea dincolo de punctul unic Ruse-Giurgiu.



„Lucrăm de cinci luni la foaia de parcurs pentru coridoarele nord-sud. Este clar că România vrea să lase un singur punct – Ruse – Giurgiu. Ei nici măcar nu sunt pregătiți să semneze un acord pentru poduri noi. Nu este vorba despre bani sau construcții, ci pur și simplu despre un consimțământ pe hârtie”, a declarat Grozdan Karadjov.

Oficialul bulgar a mai spus că procedurile pentru al treilea pod de lângă Ruse au fost amânate ani de zile, iar procedura de mediu abia acum avansează. De asemenea, Karadjov a subliniat că linia de feribot Ruse-Giurgiu ar putea prelua până la 25% din traficul podului, dar și în acest caz există o lipsă de cooperare.

Cerința României pentru Bulgaria

Timp de mai mulți ani, România i-a cerut Bulgariei să curățe Dunărea pentru a ajuta navigația pe fluviu. Acest poiect a fost întârziat constant de Sofia, în ciuda presiunilor făcute de țara noastră, dar și de Comisia Europeană.

În 2022, ministrul Transporturilor de la acel moment, Sorin Grindeanu, anunța că România a început dragarea Dunării inclusiv pe sectorul bulgar, cu acceptul acestei țări, pentru a nu mai exista blocaje. Abia în aprilie 2025 guvernul bulgar a făcut, la rândul său, un pas în acest sens.

Executivul de la Sofia a aprobat atunci un acord între Agenția Executivă pentru Explorarea și Întreținerea Fluviului Dunărea și Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați din România privind lansarea în comun a procedurilor de achiziții publice în cadrul proiectului FAST Dunărea 2, care vizează îmbunătățirea condițiilor de navigație pe secțiunea comună bulgaro-român al fluviului Dunărea.

Proiectul FAST Danube 2, în valoare de aproape 230 de milioane de euro (fără TVA), a fost elaborat în parteneriat între Bulgaria şi România şi a fost aprobat pentru finanţare în cadrul Facilităţii Conectarea Europei. Partea bulgară trebuie să furnizeze 111.800.000 de euro, inclusiv granturi de până la 85%. Măsurile de inginerie planificate pentru secţiunea comună a fluviului vor îmbunătăţi condiţiile de navigaţie şi siguranţa traficului de-a lungul Dunării.

Din cauza întârzierilor repetate ale Bulgariei, principala axă de transport fluvial a Uniunii Europene, respectiv Rin – Main – Dunăre, rămâne utilizabilă doar parțial și în condiții adesea foarte dificile.