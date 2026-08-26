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Actualitate

România are cele mai goale depozite de gaze din ultimii ani, în timp ce prețul pe piața europeană e record al ultimilor 3 ani / Cine va plăti facturi mai mari la iarnă

Florentina Cernat
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Stocurile de gaze din Europa au scăzut la un nivel minim record în ultimii 15 ani, expunând continentul riscului unor creșteri bruște ale prețurilor la gaz în cazul unei ierni geroase. Ministerul Energiei de la București susține că România se află însă într-o situație mult mai bună față de alte țări europene, chiar dacă are cele mai goale depozite din ultimii ani.

  • Prețul gazelor a ajuns la 68 de lei pe MWh la bursa de gaze de la Amsterdam, aceste cotații fiind principala referință pentru piața europeană. Este cel mai mare nivel din ultimii trei ani. 
  • Care este situația în România și cine va plăti facturi mai mari la gaze, la iarnă.