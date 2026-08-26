România are cele mai goale depozite de gaze din ultimii ani, în timp ce prețul pe piața europeană e record al ultimilor 3 ani / Cine va plăti facturi mai mari la iarnă

Stocurile de gaze din Europa au scăzut la un nivel minim record în ultimii 15 ani, expunând continentul riscului unor creșteri bruște ale prețurilor la gaz în cazul unei ierni geroase. Ministerul Energiei de la București susține că România se află însă într-o situație mult mai bună față de alte țări europene, chiar dacă are cele mai goale depozite din ultimii ani.

Cea mai mare problemă care a dus la un asemenea preț este deficitul de aprovizionare cu gaze naturale lichefiate (LNG). Exporturile de LNG ale Qatarului, cel mai mare furnizor al UE, au scăzut cu 96% ca urmare a conflictului din Orientul Mijlociu, iar Europa intră în toamnă cu depozitele de gaze la cel mai scăzut nivel înregistrat pentru această perioadă în ultimii 15 ani, potrivit Reuters.

Grafic: numărul de transportoare de gaz natural lichefiat din Qatar care au părăsit Golful Persic

Există astfel riscul ca o iarnă rece să ducă la noi creșteri de preț exact în momentele când Europa va avea cea mai mare nevoie de acest combustibil, notează Reuters.

În prezent, depozitele de gaze ale UE sunt pline în proporție de doar 63%, față de 76%, cât erau anul trecut, potrivit datelor analizate de HotNews. Față de acum doi ani, când nivelul de umplere era 92%, scăderea este și mai mare.

Grafic: situația stocurilor de gaze naturale ale Uniunii Europene

Cum stă România

Acum, depozitele de gaze sunt pline în proporție de 68%. Însă gradul de umplere este mai mic decât în ultimii doi ani: 82% la finalul lunii august 2025 și 90% în aceeași perioadă acum doi ani.

Aceste depozite sunt umplute de către companiile care activează în sectorul gazelor, în funcție de estimările de consum ale clienților lor.

Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, susține că „România se află într-o situație mult mai bună față de alte țări europene în ceea ce privește gazele naturale pentru perioada următoare”.

Argumentul lui: „Pentru că suntem o țară cu o producție internă importantă, având în prezent cea mai mare producție de gaze naturale din UE, situație care va fi consolidată odată cu începerea exploatării, în 2027, a proiectului Neptun Deep”.

Cine va plăti facturi mai mari în această iarnă

Potrivit legislația actuale, facturile la gaze ale populației nu vor crește până la 31 martie 2027. Este în vigoare un mecanism reglementat prin care producătorii sunt obligați să livreze anumite cantități de gaze din producția internă la 110 lei/MWh către furnizorii care deservesc consumatorii casnici și către producătorii de energie termică.

„Deja cantitățile pentru furnizorii care au consumatori casnici și pentru producătorii de energie termică au fost contractate, în principal prin efortul Romgaz”, spune Cristian Bușoi.

În schimb, diferențele de preț pe care nu le plătesc consumatorii casnici le vor plăti cei non-casnici, adică firme, fabrici și alte unități de producție, iar creșterile lor de costuri se vor reflecta, evident, în prețul produselor și serviciilor. Românii plătesc astfel facturi plafonate la gaze, dar dau mai mulți bani când merg la cumpărături.

„Există însă nevoia de a găsi soluții de sprijin, în conformitate cu regulile economiei de piață și ale ajutorului de stat european, dar și ținând cont de posibilitățile bugetului național și de sursele europene disponibile, pentru consumatorii industriali, care vor resimți creșterea prețurilor pe piața liberă”, a admis secretarul de stat în Ministerul Energiei.

Ministerul Energiei cere accelerarea ritmului de umplere a depozitelor

Bușoi spune că o presiune suplimentară pe consumul de gaze va veni odată cu pornirea marilor centrale pe gaze care se construiesc în această perioadă, precum cele de la Mintia și Iernut, Constanța și Arad (proiecte PNRR), precum și odată cu conectarea multor consumatori casnici prin programul Anghel Saligny.

„La ultimul Comandament pe gaz din luna august a fost făcută recomandarea către toate companiile care au obligații legate de înmagazinare să accelereze ritmul și să crească peste obligația minimă legală”, a precizat secretarul de stat, într-o postare pe Facebook.

Bușoi a adăugat că această situație este determinată de un context european și internațional foarte complicat, care a dus la creșterea prețului gazelor și la estimări privind o creștere semnificativă în iarna și primăvara următoare.

„Am discutat pe larg prognozele și îngrijorările pentru iarna viitoare la ultimul Consiliu al miniștrilor energiei din UE din iunie anul acesta, la Luxemburg și, cu siguranță, vom rediscuta subiectul la Consiliul de la Dublin, din luna septembrie, organizat de președinția irlandeză a Consiliului UE”, a conchis Bușoi.