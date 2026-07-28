România are încă apartamente la 1.500 euro/mp. Problema este să le găsești

București, Constanța și Timișoara sunt marile orașe din țară unde cumpărătorii pot găsi cele mai multe zone în care apartamentele se vând, chiar și în 2026, cu prețuri reduse. Niciun cartier din Cluj-Napoca sau Brașov nu prinde topul celor mai ieftine 10 zone din marile centre economice ale țării.

Ferentari se află în fruntea clasamentului național, fiind singurul cartier din țară în care apartamentele sunt listate la vânzare cu un preț mediu mai mic de 1.400 euro/mp, un nivel care se înregistra în Capitală cu cinci ani în urmă. Podiumul este completat de zonele Abator din Constanța, respectiv Steaua din Timișoara, potrivit datelor Imobiliare.ro aferente trimestrului II 2026.

Topul celor mai ieftine 10 cartiere din marile orașe pentru achiziția locuințelor

Ferentari, București: 1.389 euro/mp Abator, Constanța: 1.589 euro/mp Steaua, Timișoara: 1.595 euro/mp Giurgiului, București: 1.609 euro/mp Anda, Constanța: 1.616 euro/mp Bucium, Iași: 1.667 euro/mp Fabric, Timișoara: 1.684 euro/mp Km 4-5, Constanța: 1.700 euro/mp Rahova, București: 1.706 euro/mp . Iosefin, Timișoara: 1.711 euro/mp

„În marile orașe ale României există în continuare opțiuni pe piața imobiliară, de regulă pe segmental vechi, în jurul valorii de 1.500 euro/mp. Desigur, acest lucru ne arată diferențele uriașe din același oraș, în special în Capitală unde avem Ferentari cu un preț mediu de sub 1.500 euro/mp dar și zone precum Primăverii, Kiseleff sau Aviatorilor unde se vând apartamente la prețuri de peste 5.500 de euro/mp. Mult mai omogen este Cluj-Napoca, unde cele mai ieftine cartiere depășesc nivelul de 2.500 euro/mp.”, a declarat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro.

București, capitala extremelor imobiliare. Cât plătesc cumpărătorii în funcție de zonă?

Piața rezidențială din Capitală dispune de cea mai extinsă ofertă la nivel național, cu extreme spectaculoase. În București găsim pe de-o parte cel mai ieftin cartier din marile orașe (Ferentari) și pe de altă parte cele mai scumpe zone din țară, precum Primăverii, Kiseleff sau Aviatorilor, unde apartamentele ies pe piață cu prețuri ce depășesc și de trei ori media națională. Pallady se conturează drept o zonă interesantă prin poziționarea de preț.

Zone ieftine din București

Ferentari 1.389 euro/mp Giurgiului 1.609 euro/mp Rahova 1.706 euro/mp Pallady 1.730 euro/mp Fundeni 1.743 euro/mp

Ce înseamnă ieftin pe litoral

În cele mai ieftine două cartiere constănțene prețurile au scăzut ușor în ultimul an. În zona Abator discutăm despre ieftiniri cu aproape 8%, iar în Anda cu circa 1%. Topul celor mai ieftine 5 cartier din Constanța este completat de Km 4-5, CET sau Poarta 6, toate fiind zone industrial unde predomină segmentul vechi, conform datelor Imobiliare.ro.

Zone ieftine din Constanța

Abator 1.589 euro/mp Anda 1.616 euro/mp Km 4-5 1.700 euro/mp CET 1.742 euro/mp Poarta 6 1.761 euro/mp

Un cartier de blocuri și două cartiere istorice sunt cele mai ieftine 3 zone din Timișoara

Un cumpărător achită mai puțin de 1.600 euro/mp pentru o proprietate în Steaua, un cartier muncitoresc din zona de sud a orașului. Un aspect interesant este faptul că topul celor mai ieftine zone din Timișoara este completat de două cartiere istorice, Fabric și Iosefin, fiind poziționate astăzi semicentral. Freidorf, un alt cartier istoric al Timișoarei e pe poziția a patra. Ultimul an a adus scumpiri și cu 13% în zone considerate accesibile. Apartamentele din cartierul Freidorf, de exemplu, ies pe piață cu prețuri cu 11% mai mari decât în trimestrul II 2025, iar în Blașcovici cu 10%.

Zone ieftine din Timișoara

Steaua 1.595 euro/mp Fabric 1.684 euro/mp Iosefin 1.711 euro/mp Freidorf 1.735 euro/mp Blașcovici 1.760 euro/mp

Scumpiri chiar și în zonele ieftine din Iași în ultimul an

Aparent paradoxal, un singur cartier din Iași, cel mai accesibil mare oraș al României, poate fi găsit în topul celor mai ieftine zone din marile centre urbane din țară. Este vorba despre Bucium, care deși se menține sub pragul de 1.700 euro/mp util este în creștere atunci când discutăm despre pretențiile vânzătorilor. În ultimul an, prețul mediu solicitat cumpărătorilor s-a apreciat cu 6%, conform datelor Imobiliare.ro. Majorări chiar mai semnificative au putut fi observate în Frumoasa. Apartamentele se vând, în acest caz, cu 13% mai scump comparativ cu trimestrul II al anului trecut.

Zone ieftine din Iași

Bucium 1.667 euro/mp Frumoasa 1.821 euro/mp Mircea cel Bătrân 1.830 euro/mp Păcurari 1.842 euro/mp Dacia 1.852 euro/mp

Opțiuni limitate pentru cumpărătorii din Brașov

Cumpărătorii interesați de achiziția unei locuințe ieftine în Brașov au la dispoziție doar două zone în care prețurile se mențin, încă, sub pragul de 2.000 euro/mp, mai exact Gemenii și Craiter. Prima dintre acestea a înregistrat ușoare scăderi ale prețurilor atât în ritm trimestrial (-2%), cât și anual (-3%). În cartierul Craiter, prețurile s-au apreciat într-un an cu 6%, conform datelor Imobiliare.ro. Topul este completat de Triaj, Florilor și Noua, toate cu prețuri cuprinse între 2.000 și 2.100 euro/mp.

Zone ieftine din Brașov

Gemenii 1.929 euro/mp Craiter 1.967 euro/mp Triaj 2.015 euro/mp Florilor 2.025 euro/mp Noua 2.064 euro/mp

Plătești peste 2.500 euro/mp în cele mai ieftine cartiere clujene

Cluj-Napoca nu are cartiere ieftine și este, probabil, cea mai omogene piață imobiliară din țară. În cea mai avantajoasă zonă din Cluj-Napoca, Dâmbul Rotund, apartamentele sunt scoase la vânzare cu un preț cu aproape 50% mai mare decât în cel mai ieftin cartier bucureștean și peste prețul mediu din Iași, Constanța sau Timișoara. Mai mult, prețurile au avansat aici cu aproape 10% în ultimul an, conform datelor Imobiliare.ro. Someșeni și Mănăștur sunt singurele alte cartiere clujene unde cumpărătorii încă mai găsesc apartamente cu prețuri mai mici de 3.000 euro/mp.

Zone ieftine din Cluj-Napoca