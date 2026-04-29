România are jumătate de milion de șomeri oficiali. Dar numărătoarea e clar incompletă

Cristian a început să-și caute primul loc de muncă cu câteva luni înainte de absolvirea Universității Babeș-Bolyai din Cluj, în primăvara aceasta. Avea un CV solid, zicea el: ani de voluntariat la organizații de apărare a mediului, experiență în munca de teren, note bune la facultate, scrisori de recomandare solide. Pentru început, ar accepta și un loc de muncă temporar, part-time sau sezonier.

A aplicat la peste 100 de locuri de muncă. Nici măcar una nu i-a răspuns.

Mariana, freelancer în zona de creative advertising, a rămas fără principalul client, cumpărat la nivel global de o firmă rivală. A încercat să își găsească clienți. Zero succes. Acum e în pragul depresiei întrucât la cei 50 de ani nu o angajează nimeni, iar perspectivele sunt groaznice, spune ea.

Și pentru angajatori, piața muncii funcționează diferit. Companiile primesc nenumărate aplicații nepotrivite, alături de câteva mai „bune”, pentru fiecare poziție vacantă. În loc să analizeze manual candidaturile, departamentele de HR folosesc mașini. Multe companii din România au integrat în ultimii ani instrumente de inteligență artificială în procesele de recrutare și management al resurselor umane – de la filtre automate de CV-uri și chatboți cu analiză comportamentală sau sisteme de evaluare a performanței. Unele fac asta cu instrumente specializate, altele pur și simplu folosesc tool-uri de tipul ChatGPT sau Microsoft Copilot ca asistent în procesele de selecție.

În prezent, zeci de mii de români sunt într-o situație similară cu cea a lui Cristian sau Marianei. Candidații trimit mii de CV-uri elaborate cu inteligență artificială, iar companiile folosesc inteligența artificială pentru a le analiza. La finalul zilei, mai nimeni nu e angajat.

Potrivit INS, în anul 2025, rata de angajare (sau de ocupare) a populaţiei în vârstă de 20-64 ani a fost de 69,0%, în scădere faţă de 2024.

În 2025, România a înregistrat oficial 500.300 de șomeri BIM, a transmis miercuri Statistica. O cifră importantă. Dar alături de ea, Institutul Național de Statistică a publicat discret, în comunicatul nr. 103 din 29 aprilie 2026, alte trei categorii de persoane care nu apar în titlurile de presă și nu sunt vizibile în dezbateri publice. Împreună, ele spun o poveste mai complicată despre ce înseamnă cu adevărat „a fi în afara pieței muncii” în România de azi.

Cei care au încetat să mai caute

Prima categorie sunt persoanele subocupate: 75.400 de oameni care lucrează cu program parțial, doresc mai multe ore și sunt disponibili să le facă. Nu sunt șomeri – au un loc de muncă. Dar nu au suficient de lucru. Reprezintă 0,9% din populația activă, un procent în scădere față de 2024, ceea ce pare o veste bună. Și în mare parte este.

Dar ascunde o distribuție profund inegală: bărbații din rural sunt de departe categoria cea mai afectată – 59.000 din totalul de 75.400 sunt bărbați, iar 59.400 locuiesc în mediul rural. Subocuparea nu este o problemă urbană, de birou și flexibilitate. Este o problemă a satului românesc, unde munca sezonieră și agricultura de subzistență nu oferă niciodată suficiente ore.

A doua și a treia categorie formează împreună ceea ce statisticienii numesc forța de muncă potențială adițională – 204.500 de persoane în 2025, în scădere cu 8,6% față de 2024. Sunt oameni inactivi din punct de vedere oficial, care nu intră în numărătoarea șomerilor, dar care nu sunt nici pe deplin „în afara” pieței muncii.

Unii caută de lucru, dar nu pot începe imediat. Alții ar putea începe imediat, dar nu mai caută. Motivele sunt nenumărate: îngrijire de copii sau bătrâni, descurajare cronică, lipsa transportului spre locul de muncă, sănătate precară. Metodologia statistică îi plasează în categoria „inactivi”. Realitatea lor este mai nuanțată.

O taxonomie a marginalizării

Există ceva revelator în felul în care INS clasifică acești oameni. Cele trei categorii – subocupați, inactivi-care-caută-dar-nu-pot, inactivi-care-pot-dar-nu-caută – formează un continuum între ocupare deplină și excludere totală din piața muncii. Nu sunt categorii etanșe; oamenii alunecă între ele în funcție de circumstanțe, de sezon, de vârstă, de sănătate.

Cel mai grăitor detaliu din comunicatul INS este unul mic, aproape ascuns în subsol: categoria persoanelor inactive care caută un loc de muncă, dar nu sunt disponibile să înceapă, este atât de mică – sub 6.500 de persoane – încât INS o declară „nefiabilă din cauza numărului redus de observații”. Practic, în România 2025, aproape nimeni nu are simultan ambiția de a munci și imposibilitatea imediată de a o face. Fie cauți și poți, fie nu mai cauți.

Aceasta ar putea părea o veste bună – barierele practice la intrarea pe piața muncii sunt scăzute. Dar există și o altă lectură: cei 199.200 de oameni disponibili să înceapă lucrul, dar care nu mai caută, sunt probabil descurajați. Au ales să nu mai participe la un joc pe care nu îl pot câștiga. Această categorie este copleșitor feminină și rurală: 124.600 femei față de 79.900 bărbați, și 152.300 din rural față de 52.200 din urban.

Gen și geografie

Datele INS pe 2025 trasează o hartă clară a inegalității. Subocuparea lovește mai tare bărbații (1,3% din populația activă masculină față de 0,5% din cea feminină) – o reflecție a muncii sezoniere și a zilierilor rurali. Forța de muncă potențială adițională, în schimb, este covârșitor feminină: femeile reprezintă 61% din cei 204.500 de oameni din această categorie.

Altfel spus: bărbații sunt mai predispuși să fie prinși într-o muncă insuficientă. Femeile sunt mai predispuse să renunțe complet la căutare. Ambele fenomene sunt problematice, dar în moduri diferite. Primul indică o piață a muncii rigidă, care nu poate absorbi cererea de ore suplimentare. Al doilea indică o populație care a internalizat că sistemul nu are loc pentru ea.

Ce înseamnă cu adevărat cifra de 500.000

Dacă adaugi la cei 500.300 de șomeri oficiali și pe cei 204.500 din forța de muncă potențială adițională, și pe cei 75.400 de subocupați, ajungi la aproape 800.000 de oameni cu un atașament precar sau incomplet față de piața muncii. Nu toți vor sau pot lucra cu normă întreagă. Nu toți trebuie considerați o problemă de politică publică. Dar a privi doar la cei 500.000 „oficiali” înseamnă să ratezi jumătate din imagine.

Scăderea forței de muncă potențiale adiționale cu 8,6% față de 2024 este, fără îndoială, o evoluție pozitivă. Înseamnă că mai puțini oameni se află în această zonă gri. Fie au intrat pe piața muncii, fie situația lor s-a stabilizat. Dar cifra absolută – 204.500 de persoane – rămâne mare într-o economie care se confruntă cu deficit de forță de muncă în multe sectoare.

Paradoxul României în 2025 este același cu al multor economii europene: firmele se plâng că nu găsesc oameni, în timp ce sute de mii de persoane apte de muncă rămân în afara pieței. Distanța dintre ele nu este neapărat una de calificare sau de voință. Este adesea una de infrastructură, de transport, de servicii de îngrijire, de salarii care să justifice costul participării.

Cifre care cer politici

Acești 204.500 de oameni nu sunt o statistică abstractă. Sunt, în covârșitoarea lor majoritate, femei din mediul rural care au calculat – corect sau nu – că participarea la piața muncii nu merită efortul. Politicile care vizează creșterea ratei de ocupare nu pot ignora această realitate.

Subvenționarea transportului spre locurile de muncă, extinderea creșelor și grădinițelor în mediul rural, flexibilizarea programului de muncă pentru cei cu responsabilități de îngrijire – toate acestea sunt mai puțin vizibile decât o dezbatere despre rata șomajului, dar mult mai relevante pentru acești 204.500 de oameni invizibili ai pieței muncii românești.

Rata șomajului rămâne un indicator util. Dar, singur, nu spune totul. Uneori, cea mai importantă cifră este cea pe care nu o vezi în titluri.