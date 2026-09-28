România are mai multe avioane de luptă decât piloți pentru acestea. Radu Miruță: „Avioanele nu zboară singure”

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a declarat într-un interviu la ProTV că România are mai multe avione de luptă F-16 decât are piloți. Totodată, ministrul de resort a recunoscut că orele de zbor ale militarilor au scăzut constant din 2022 până în 2025.

„Avem mai puțini piloți decât avioane. Avioanele nu zboară singure. Numărul de ore pe avioanele de luptă este în creștere, pentru că se ridică foarte des misiuni de poliție aeriană împotriva dronelor, ceea ce, mă rog, nu-i foarte eficient, dar ajută și cu pregătirea piloților și e o protecție, ultimă, în caz de ceva major în anumite situații. Este o chestiune de resurse”, a declarat Radu Miruță într-un interviu acordat jurnalistului Paul Angelescu pentru emisiunea „România, te iubesc!”

Potrvit sursei citate, când a început războiul în Ucraina, în 2022, piloții români au realizat 25.000 de ore de zbor. Apoi, în anul 2023, 21.000 de ore de zbor, iar în 2024: 20.000 de ore de zbor. O scădere constantă, foarte vizibilă, care s-a menținut și în 2025, cu 18.000 de ore de zbor.

Întrebat dacă problema este legată de resursa umană sau de banii disponibili pentru carburanți, Radu Miruță a răspuns că ambele aspecte sunt deficitare.

„Mai trebuie și și. Adică și uman și financiar. Financiară nu înseamnă doar carburanți, înseamnă și baze logistice și costuri de mentenanță, care sunt foarte mari”, a declarat ministrul interimar al Apărării.

Într-un punct de vedere ulterior, transmis redacției Știrile ProTV, Ministerul Apărării Naționale a mai spus că numărul piloților este mic deoarece nu există suficiente avioane IAR-99 pentru instruirea acestora, „ca urmare a întârzierii termenului de finalizare a programului de modernizare”.

„Execuția orelor de zbor este direct dependentă de disponibilitatea personalului navigant și tehnic calificat. În anul 2025, au existat limitări generate de durata mare a proceselor de formare și conversie pe aeronava F-16, fluctuații de personal generate de mutări interne, treceri în rezervă etc.

Decalajul temporal între alocarea resurselor și efectele operaționale. Fondurile alocate și utilizate în anul 2025, în special cele destinate înzestrării și mentenanței, produc efecte asupra capacității de zbor cu un decalaj semnificativ. Contractele aferente acestor domenii au, în mod uzual, termene de livrare și implementare de la câteva luni până la câțiva ani, ceea ce determină imposibilitatea reflectării imediate a execuției bugetare în creșterea numărului de ore de zbor.

Cu toate acestea, executarea activităților aeronautice a fost adaptată în permanență la cerințele operaționale, misiunile internaționale și angajamentele asumate față de partenerii NATO, fiind îndeplinite toate obiectivele operaționale.” – a transmis Ministerul Apărării Naționale.

Câte avioane de luptă F-16 are România

În acest moment, România operează 46 de avioane F-16, conform celor mai recente declarații ale generalului de flotilă aeriană Ioan Mischie, comandantul Comandamentului Componentei Aeriene din cadrul Statul Major al Forțelor Aeriene făcute la emisiunea Frontul de pe TVR Info.

Toate avioanele F-16 românești sunt modele AM/BM, trecute prin procese de modernizare. În total, România va ajunge să se bazeze operațional pe 49 de astfel de aparate de luptă – primele 17 cumpărate din Portugalia, iar următoarele 32 din Norvegia.

Alte 18 avioane F-16 au fost transferate în proprietatea României de către Olanda, dar ele vor fi folosite la Centrul European de Pregătire a piloților F-16 de la baza aeriană Fetești.

Practic, România are în prezent două escadrile complete și operaționale și o a treia în curs de operaționalizare, în timp ce alte 18 aparate (ce pot forma o a patra escadrilă) sunt folosite la centrul european de pregătire de la Fetești.