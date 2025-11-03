România a cumpărat 18 avioane F-16 cu 1 euro fără TVA din Olanda. Avioanele, complet operaționale, au un scop special

Avion F-16 de la Centrul de pregatire european de la baza aeriană Fetești

Contractul interguvernamental de achiziție de către România a 18 aeronave F-16 de la Guvernul Regatului Țărilor de Jos, a fost semnat luni, 3 noiembrie, la sediul Ministerului Apărării Naționale. România cumpără 18 aeronave care vor fi folosite pentru antrenarea piloților la Centrul European de Instruire F-16 din România de la baza aeriană Fetești.

Prețul total de achiziție al celor 18 aeronave F-16, conform contractului, este de 1 euro fără TVA. Această sumă îi revine Olandei. Însă, de partea României, tot la această sumă se mai adugă și plata TVA, în valoare de 21 mil. euro, care a fost calculată la o valoare declarată a bunurilor de 100 mil. euro. Altfel spus, TVA-ul îl va achita România, dar va rămâne la România.

Aeronavele F-16, care se află la Fetești, vor intra în proprietatea statului român, fiind special destinate pregătirii piloților în cadrul Centrului de Instruire pentru F-16, anunță MApN. România mai are obligația de a asigura un număr de locuri de instruire pentru piloți din țări NATO și partenere.

Armata susține că prin această achiziție simbolică Centrul European de Instruire F-16 de la Fetești va fi operațional și în anii următori, „având în vedere atât necesarul de piloți români, cât și cei ai statelor aliate și partenere, raportate la posibilitățile de instruire destul de limitate la nivel internațional”.

„Centrul de la Fetești a transformat țara noastră într-un hub european pentru toate statele care dețin sau vor deține F-16”

Contractul a fost parafat de generalul de brigadă Ion-Cornel Pleșa, șeful Direcției generale pentru armamente a MApN, și de Linda Ruseler, directorul Domeniilor Bunurilor Mobile din Ministerul Finanțelor al Regatului Țărilor de Jos, în prezența ministrului apărării naționale, Liviu-Ionuț Moșteanu, și a E.S. Willemijn van Haaften, ambasadoarea Regatului Țărilor de Jos la București.

„Am anunțat interesul pentru această achiziție încă din luna iunie, la finalul Summitului NATO de la Haga, când am semnat, împreună cu omologul meu olandez, Memorandumul de Înțelegere privind extinderea perioadei Centrului de Instruire F-16 din România – EFTC”, a spus ministrul Moșteanu.

„Prin semnarea acestui contract, marcăm finalizarea unei etape semnificative în activitatea centrului, care dovedește angajamentul României de a oferi un mediu de pregătire de înaltă calitate. EFTC a transformat țara noastră într-un hub european pentru toate statele care dețin sau vor deține F-16 și avem în vedere extinderea modulelor de instruire, odată cu avansarea programului F-35”, a declarat ministrul apărării naționale.

De asemenea, oficialul român a apreciat că EFTC oferă o capabilitate unică în Europa, de instruire completă a piloților pentru aeronave F-16 și, în același timp, un cadru în care instructori și cursanți din mai multe țări NATO se antrenează împreună, la aceleași standarde, pentru apărarea comună a spațiului aliat.

„Prin continuarea activității centrului, România își reafirmă rolul strategic în arhitectura de apărare a Alianței, confirmându-și totodată angajamentele internaționale asumate și contribuind activ la consolidarea capacităților de descurajare și apărare colectivă. Țara noastră își reafirmă angajamentul de a sprijini Ucraina, oferind posibilitatea instruirii piloților ucraineni în cadrul centrului și contribuind astfel, în mod concret, la efortul comun de întărire a securității regionale și la sprijinirea eforturilor și dreptului suveran al Ucrainei de a se apăra”, a concluzionat ministrul apărării naționale.

Ambasadoarea van Haaften, a declarat că Olanda și România au o relație puternică și colaborează îndeaproape în domeniul securității și apărării. „Suntem parteneri în NATO și cooperăm pentru descurajare și securitate pe Flancul Estic. Atât Olanda, cât și România sunt parteneri dedicați în sprijinirea Ucrainei. Centrul European de Instruire F-16 este unul dintre exemplele excelentei colaborări, pe care am experimentat-o ​​personal în vizitele mele în Baza Aeriană de la Fetești”, a precizat oficialul olandez.

În final, ambasadoarea Regatului Țărilor de Jos la București a apreciat că predarea oficială a celor 18 avioane de vânătoare F-16 din Olanda către România marchează un pas important în cooperarea celor două țări. „Aceasta permite continuarea antrenamentului piloților la EFTC. Urez piloților care le folosesc Cer senin și aterizări în siguranță!”

Câte avioane F-16 are România în prezent

În acest moment, România operează 38 de avioane F-16.

Primele 17 fiind cele care au fost cumpărate din Portugalia și care au intrat în serviciu după 2016, avioane ce alcătuiesc escadrila de luptă de la baza aeriană 86 Borcea.

A urmat apoi o comandă de 32 de avioane F-16 din Norvegia, din care până în prezent 21 de avioane au fost livrate. Dintre acestea 16 formează ce-a doua escadrilă de F-16 românească, operaționalizată recent la baza aeriană 71 de la Câmpia Turzii.

Restul de avioane vor sosi până la final de 2025 și început de 2026 și vor forma escadrila 571 Aviație Vânătoare de la Mihail Kogălniceanu.

Astfel, țara noastră va ajunge să se bazeze operațional pe 49 de astfel de aparate de luptă.

Pe lângă acestea, România – începând de luni – deține încă 18 aeronave F-16 din Olanda, avioane care vor fi folosite la Centrul European de Instruire F-16 de la baza aeriană Borcea (Fetești).

Socotind și aceste aeronave, România va deține într-un final 67 de avioane F-16 și va urma ca după 2030 să facă tranziția la avioanele de generația a cincea F-35, după ce anul trecut a semnat un contract de 6,5 miliarde de dolari pentru o primă tranșă de 32 de aparate.