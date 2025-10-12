România – Austria, azi, pe Arena Națională. Echipa de start anunțată de Mircea Lucescu

România și Austria se întâlnesc de la 21:45, în preliminariile Campionatului Mondial 2026. Meciul este unul decisiv pentru tricolori, care au nevoie de o victorie pentru a obține locul 2 în grupă.

Cu aproape două ore înainte de startul partidei, selecționerul Mircea Lucescu a anunțat echipa de start pentru meciul România-Austria.

Golazo.ro scrie că Lucescu a oferit o surpriză prin selecția sa. Mizează pe Vlad Dragomir la mijlocul terenului, lângă Marius Marin! Mijlocașul lui Pafos are doar două selecții la naționala mare a României.

Echipa de start a României, la meciul cu Austria: I Radu – Rațiu, M Popescu, Burcă, Chipciu – V. Dragomir, M. Marin – Man, Hagi, Mihăilă – Bîrligea

Selecționata lui Mircea Lucescu are nevoie de o victorie în fața selecționatei austriece, pentru a mai spera la locul 2 în grupă, transmite Golazo.ro. Și asta, în timp ce șansele României de obține locul 2 în grupă au crezut după egalul dintre Bosnia și Cipru, scor 2-2.

Clasamentul grupei:

Austria – 15 puncte (5 jocuri)

Bosnia-Herţegovina – 13 puncte (6 jocuri)

România – 7 puncte (5 jocuri)

Cipru – 5 puncte (6 jocuri)

San Marino – niciun punct (6 jocuri)

Tot azi are loc în grupa H şi partida San Marino – Cipru. La 15 noiembrie, se vor disputa confruntările Cipru – Austria şi Bosnia – România, iar la 18 noimbrie vor avea loc meciurile Austria – Bosnia şi România – S

România-Austria începe la 21.45, pe Arena Națională. Partida este transmisă de Antena 1.