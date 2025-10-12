România – Austria, meci decisiv azi pe Arena Națională pentru Campionatul Mondial din 2026. Cine transmite partida

România și Austria se întâlnesc duminică, 12 octombrie, de la 21:45, în preliminariile Campionatului Mondial din vara anului viitor. Este un meci crucial pentru naționala de fotbal.

Selecționata lui Mircea Lucescu are nevoie de o victorie în fața selecționatei austriece, pentru a mai spera la locul 2 în grupă, transmite Golazo.ro.

Și asta, în timp ce șansele României de obține locul 2 în grupă au crezut după egalul dintre Bosnia și Cipru, scor 2-2.

Clasamentul grupei:

Austria – 15 puncte (5 jocuri)

Bosnia-Herţegovina – 13 puncte (6 jocuri)

România – 7 puncte (5 jocuri)

Cipru – 5 puncte (6 jocuri)

San Marino – niciun punct (6 jocuri)

Tot azi are loc în grupa H şi partida San Marino – Cipru. La 15 noiembrie, se vor disputa confruntările Cipru – Austria şi Bosnia – România, iar la 18 noimbrie vor avea loc meciurile Austria – Bosnia şi România – San Marino.

România – Austria, cine transmite partida

Meciul România-Austria poate fi urmărit live pe Antena 1, începând cu ora 21.45. Meciul se joacă pe Arena Națională, iar cu o zi înainte de startul partidei FRF a anunțat că s-au vândut peste 35.000 de bilete.

Surprize în lotul României. Anunțul oficial înainte de meciul cu Austria

Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat, duminică, și jucătorii care fac parte din lotul României pentru partida cu Austria.

Șase jucători care au făcut parte din lotul României pentru meciul amical cu Republica Moldova, scor 2-1, nu mai fac parte din planul selecționerului pentru partida cu Austria.

Din efectivul României nu mai fac parte Cristi Manea, Alex Dobre, David Miculescu, Raul Opruț, Bogdan Racovițan și Cătălin Cîrjan, scrie Golazo.ro.



Partida România-Austria va fi arbitrată de italianul Davide Massa.