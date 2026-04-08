România- cea mai mare scădere anuală a vânzărilor din comerț din UE

Roșii pe tarabă în piața Obor din București. Sursă foto: Dreamstime.com

Volumul comerțului cu amănuntul a scăzut cu 0,2% în zona euro și cu 0,3% în UE, potrivit datelor publicate miercuri de Eurostat.

Cele mai mari scăderi anuale ale volumului total al comerțului cu amănuntul au fost observate în România (-6,8%), Slovenia (-3,5%) și Slovacia (-2,4%), notează oficiul de statistică al Uniunii Europene.

În februarie 2026, comparativ cu ianuarie 2026, volumul comerțului cu amănuntul ajustat sezonier a scăzut cu 0,2% în zona euro și cu 0,3% în UE , conform primelor estimări ale Eurostat.

În ianuarie 2026, volumul comerțului cu amănuntul a rămas stabil atât în ​​zona euro , cât și în UE.

În zona euro, în februarie 2026, comparativ cu februarie 2025, volumul comerțului cu amănuntul

au crescut cu 1,0% pentru alimente, băuturi și tutun,

a crescut pentru produsele nealimentare (cu excepția combustibilului auto) cu 2,3%,

a crescut cu 1,4% pentru combustibilul auto în magazinele specializate.

În UE, volumul comerțului cu amănuntul

au crescut cu 0,9% pentru alimente, băuturi și tutun,

a crescut pentru produsele nealimentare (cu excepția combustibilului auto) cu 2,3%,

a crescut cu 1,6% pentru combustibilul auto în magazinele specializate.

Printre statele membre pentru care sunt disponibile date, cele mai mari creșteri anuale ale volumului total al comerțului cu amănuntul au fost înregistrate în Luxemburg (+11,9%), Malta (+11,4%) și Bulgaria (+7,3%).