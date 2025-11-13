„România, gata, sunt unul de-al tău!”. Dominic Fritz anunță că a trecut de interviul pentru obținerea cetățeniei

Dominic Fritz, primarul Timișoarei și liderul USR, a anunțat joi dimineață că a primit aviz pozitiv pentru obținerea cetățeniei române după ce a trecut de proba interviului.

„România, gata, sunt unul de-al tău!”, a scris Fritz pe pagina sa de Facebook.

„Mulțumesc, România, că m-ai primit în casa ta acum 22 ani. M-ai făcut adult, m-ai făcut european, m-ai făcut mai tenace, mai călduros, mai inventiv. Iar acum m-ai făcut român cu acte în regulă. Urmează depunerea jurământului, la proxima ocazie”, a spus el

„Trăiască România, trăiască Europa!”, a scris Fritz în finalul postării la care a adăugat și două imagini: una cu el în urmă cu 20 de ani când era voluntar la o casă de copii din Timișoara și una de acum, ca primar al municipiului.

Ce a făcut Dominic Fritz la interviul pentru cetățenie

Dominic Fritz a dat interviul pentru cetățenie miercuri și, după aceea, a afirmat că i-a picat chiar o întrebare privind zeitățile dacice despre care mai vorbise anterior, când spunea că multe dintre lucrurile care trebuie știute la interviul pentru cetățenie ar fi dificile și pentru un român.

„Întâi a trebuit să scriu un articol din Constituție după dictare, să vadă dacă știu să scriu. Apoi a trebuit să citesc câteva fraze dintr-o poveste și apoi am extras 12 din cele 400 de întrebări despre care am mai povestit”, a relatat liderul USR, pe Facebook.

I s-a mai cerut să spună cine a fost Basarab I și care este capitala României. „Apoi chiar a picat această întrebare: enumerați două zeități dacice și am știut de Zalmoxis!”, a continuat Fritz.

El a mai spus că a trebuie să explice o zicală – „Mi-e milă de tine, dar de mine mi se rupe inima” – și a trebuit să recite imnul României.

„Cred că m-am descurcat bine. A fost o experiență destul de plăcută și rezultatul o să-l aflu în curând”, a mai spus Fritz.

Dominic Fritz, originar din Germania, este la al doilea mandat de primar al Timișoarei. Edilul a depus dosarul pentru cetățenia română în iulie 2024.