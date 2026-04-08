România, implicată în discuții despre „angajamente militare defensive” privind Strâmtoarea Ormuz. Anunțul ministrului de Externe

Șefa diplomației române, Oana Țoiu, a declarat că formatul discuțiilor internaționale privind libertatea de navigație în Strâmtoarea Ormuz vizează și angajamente „pe linie militară”, strict „defensive”, pentru fi menținută siguranța în strâmtoare după finalizarea războiului dintre SUA, Israel, pe de o parte, și Iran, pe de altă parte.

Miercuri, într-o intervenție la B1 TV, ministrul Afacerilor Externe a spus că formatul, din care face parte și România, cuprinde 40 de țări și este „similar Coaliției de Voință” pentru sprijinirea Ucrainei.

„Formatul la care am ajuns implică coordonare privind sancțiunile internaționale, ca instrument de presiune asupra Iranului pentru a se așeza la masa negocierilor, pe de o parte, și, pe de altă parte, angajamente care sunt discutate și pe linie militară, dar vorbim exclusiv de angajamente defensive, pentru a păstra siguranța în Strâmtoarea Ormuz odată ce este finalizat conflictul armat”, a declarat Oana Țoiu.

„Mecanisme comune pentru a diminua costul de asigurare”

Oana Țoiu a explicat că statele implicate în acest format discută despre „mecanisme comune pentru a diminua costul de asigurare”, în condițiile în care acest cost „se reflectă ulterior în costul petrolului și în costul benzinei și al motorinei”.

„Indiferent de cum se va finaliza această negociere, riscul perceput pentru navigarea prin Strâmtoarea Ormuz o să fie un risc ridicat câteva luni de acum încolo, poate și peste un an de zile, și atunci trebuie să ne coordonăm pentru diminuarea prețurilor aferente tranzitului prin strâmtoare”, a adăugat șefa diplomației române.

Ea a spus că între aceste state trebuie să existe o sincronizare „la nivel internațional astfel încât niciuna dintre țări să nu accepte o propuenere care privește taxe dedicate pentru trecere sau negocieri separate cu fiecare țară în parte”.

„Trebuie să ne întoarcem la aceste principii de bază ale dreptului internațional, și anume libera trecere prin strâmtoare, fără taxe adiționale, fără negocieri diferențiate. Iranul în acest moment a propus ca fiecare navă să fie acompaniată de nave militare iraniene – acest lucru este diferit de felul în care ne uităm la deblocarea Strâmtorii Ormuz, iar pe termen mediu și lung trebuie să fie o cale navigabilă liberă, fără taxe adiacente, fără să depindă de însoțirea militară a navelor iraniene”, a mai declarat Oana Țoiu.