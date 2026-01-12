România importă cantități uriașe de gaze, din cauza gerului / Ministrul Energiei a convocat Comandamentul Energetic Național

România aduce din import o cantitate de 8,5 milioane de metri cubi de gaze pe zi luni dimineață, în contextul în care consumul național, de 58 de milioane de metri cubi pe zi, este unul dintre cele mai mari din ultimii ani. Ministrul Energiei a convocat Comandamentului Energetic Național.

Potrivit datelor Transgaz analizate de HotNews, țara noastră importă gaze atât din Bulgaria (12,8 milioane de metri cubi pe zi), cât și din Ungaria (2,4 milioane de metri cubi), deși conducta care ne leagă de Ungaria este folosită de obicei pentru export.

Totodată, România exportă 5,7 milioane de metri cubi pe zi în Republica Moldova și 1 milion mc spre Ucraina. Rezultă astfel un import net de 8,5 milioane de metri cubi pe zi care sunt utilizate în țară.

Consumul național a ajuns la 58 milioane de metri cubi, unul dintre cele mai mari din ultimii ani. În iarna 2018 a fost atins nivelul de 73 de milioane mc, însă atunci era mult mai mare consumul industrial. De atunci, au mai fost atinse doar praguri de 55-56 milioane mc, în perioadele geroase.

Consumul este acoperit în prezent în cea mai mare parte din gazele scoase din depozite (25,9 milioane mc/zi) și din producția internă curentă (23,5 milioane mc/zi), în condițiile în care capacitățile de stocare a gazelor sunt pline în proporție de 66%.

Totodată, la Bursa Română de Mărfuri, prețul gazelor a crescut cu 25% într-o singură săptămână, până la 192 de lei pe MWh pentru ziua de luni.

Ședință la Comandamentul Energetic Național

Având în vedere prognoza meteo pentru următoarele zile, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a dispus convocarea Comandamentului Energetic Național pentru luni la ora 12:00.

Joi, când a avut loc ultima ședință a Comandamentului, ministrul a declarat că nu există riscul să apară probleme în alimentarea cu gaze a românilor.

„Ne asigurăm și am mobilizat toți operatorii pentru a ne asigura că în această perioadă vor fi suficiente gaze în casele românilor, la instituțiile publice, pentru a face față vârfului de săptămâna viitoare, care în mod normal va dura aproximativ 3 zile, până miercuri, conform prognozei meteorologilor”, a arătat Ivan.