România, locul I pe națiuni la Olimpiada Europeană de Geografie. Rezultatele elevilor din țara noastră

România s-a clasat pe prima poziție în ierarhia pe națiuni la Olimpiada Europeană de Geografie, desfășurată la Varna, în Bulgaria, conform anunțului făcut joi seară de Ministerul Educației.

Elevii români au câștigat cinci medalii de aur și trei de argint.

La categoria „Juniori”, au obținut aurul Bogdan-Andrei Mateșescu-Pașcalău, de la Colegiul Național „C.D.Loga” Timișoara, și Tudor Toma, de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică București.

Totodată, Eftime Matei, de la Colegiul Național „Dr. Ioan Meșotă” Brașov, și Gabriel Perhinschi, de la Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași, au câștigat medalii de argint

Premiile de la categoria „Seniori”

La această categorie, a obținut o medalie de aur David-Mihai Dumitrescu, de la Colegiul Național „Carol I” Craiova, care a obținut cel mai mare punctaj din concurs.

Au mai câștigat medalii de aur Alexandra-Mihaela Aramă, de la Colegiul Național Iași, și Eduard-Ionuț Păun, de la Colegiul Național „Unirea” din Focșani.

Ionuț Merăuță, tot de la Colegiul Național „Unirea”, a câștigat o medalie de argint.

Elveii au fost coordonați de Cornela Mihaela Fiscutean, de la Colegiul Național Iași, și Mihaela Alexandru, de la Ministerul Educației.

„Felicitări elevilor, profesorilor și părinților care i-au susținut neîntrerupt!”, a declarat ministerul în comunicatul transmis în această seară.

Instituția a precizat că „sprijină participarea loturilor naționale ale țării noastre la olimpiadele internaționale prin acoperirea taxelor de participare și a costurilor deplasărilor, diurnă aferentă zilelor de ședere, precum și în organizarea și desfășurarea etapelor ce preced olimpiadele internaționale – etapele locale/ județene/ municipale și naționale ale acestor competiții”.