România, mai scumpă la mâncare decât Spania, Italia, Portugalia sau Grecia, arată un studiu elen

Prețurile coșului tipic de cumpărături pentru o gospodărie din supermarketurile românești continuă să fie mai mari decât în Spania, Portugalia, Bulgaria sau Grecia, deși România are TVA-ul mai mic, potrivit studiului publicat de Institutul pentru Cercetarea Comerțului cu Amănuntul a Bunurilor de Consum (IELKA)

Raportul Institutului pentru Cercetarea Comerțului cu Amănuntul a Bunurilor de Consum (IELKA) a folosit prețuri din ianuarie 2026 , iar comparația prețurilor se face cu și fără valoarea TVA-ului, care diferă în fiecare țară .

Pentru această analiză, IELKA a comparat 40 de categorii de produse dintr-un eșantion semnificativ de peste 6.000 de prețuri de produse din opt țări în total pentru a calcula prețurile medii. Datele includ prețurile finale atât ale produselor de marcă, cât și ale produselor de marcă proprie din fiecare țară. S-au luat în calcul doar prețurile din lanțurile de supermarketuri, nu și din alte puncte de vânzare.

Dacă refacem tabelul eliminând TVA, România coboară sub Italia, dar rămâne mai scumpă decât celelalte țări: Spania, Bulgaria, Grecia și Portugalia.

Acesta este un rezultat al diferenței de TVA scăzut per țară (TVA-ul care se referă la alimente și băuturi). În Grecia, acest TVA este de 13%, semnificativ mai mare decât în ​​Regatul Unit (0% sau 5%) și Franța (10% și 5,5%), Spania (10% și 4%), Portugalia (13% și 6%), Italia (10% și 4%), Germania (7%) și România (11% și 5%), precum și decât în ​​majoritatea țărilor UE. Principala diferență constă în faptul că produsele alimentare care în Grecia sunt supuse chiar și cotei medii de TVA de 13% în alte țări sunt supuse cotei reduse de TVA. Singura țară cu o TVA mai împovărătoare este Bulgaria, care are o TVA de 20% pentru toate articolele.

Grecia înregistrează de departe a doua cea mai mare cotă medie de TVA pentru coșul de 40 de categorii dintre cele 10 țări, cu 15,6%, în timp ce Spania are cea mai mică, cu 7,0% (cu multe produse la cotă mică), iar majoritatea țărilor se situează în intervalul 9-10%.

Au fost luate în calcul, de asemenea:

Nivelul cotelor de TVA în fiecare țară

Accizele în fiecare țară

Nivelul de impozitare din fiecare țară

Producția agricolă și industrială din fiecare țară

Obiceiurile de consum din fiecare țară (de exemplu, tendința pentru produse ambalate sau neambalate, produse de marcă proprie etc.)

Costul energiei

Costul combustibilului și al transportului

Costurile salariale și ale forței de muncă

Complexitatea geografiei fiecărei țări (de exemplu, rețeaua rutieră, insulele etc.)

Dimensiunea pieței, puterea de cumpărare și economiile de scară corespunzătoare în achizițiile de produse

Balanța export-import în raport cu alimentele și materiile prime pentru fabricarea acestora

Diversele costuri de producție (energie, materii prime, costuri salariale, costuri financiare, birocrație)

Productivitatea industriei și a comerțului cu amănuntul din fiecare țară

Sezonalitatea cererii și ofertei (de exemplu, din cauza turismului sau a condițiilor meteorologice)

În legătură cu cercetarea:

Datele privind prețurile sunt calculate pe baza observatoarelor de prețuri bine-cunoscute ale țărilor examinate și sunt completate cu încasările raportate din marile lanțuri de supermarketuri. Criteriile de selectare a categoriilor din coș sunt o combinație între selectarea bunurilor cele mai bine vândute, coșurile corespunzătoare utilizate în străinătate, precum și disponibilitatea comună a categoriilor de produse pe piețele din țările examinate.

Datele provin de la următoarele lanțuri de supermarketuri

Grecia: Sklavevenitis, AB, My Market, Masoutis, Market In

Regatul Unit: Morrisons, ASDA, Sainsbury’s, Coop, Ocado, TESCO

Portugalia: Continente, Minipreco, Auchan, Spar

Franța: Monoprix Plus, Carrefour, Super U, Auchan, Aldi

Germania: Edeka, Rewe, Kaufland, Lekkerland, Bela, Norma

România: Carrefour, Auchan, Mega Image

Bulgaria: Kaufland, Lidl, Supermag, eBag

Cursul mediu euro leu folosit a fost de 5 lei/euro