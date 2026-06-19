România, menţionată în discursul lui Volodimir Zelenski la reuniunea Consiliului European

În discursul de joi, preşedintele Ucrainei a afirmat că, pentru Ucraina, a fi un bun vecin nu au fost niciodată doar simple vorbe.

Zelenski și-a început discursul mulțumind președintelui Consiliului European, António Costa, șefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen „și tuturor liderilor care susțin Ucraina și sunt gata să colaboreze cu noi pentru a întări atât Ucraina, cât și UE”.

„Pentru Ucraina, a fi un bun vecin nu a fost niciodată doar o formulă de circumstanţă. Iar acum suntem pregătiţi să colaborăm cât mai strâns posibil şi pe bază de respect reciproc cu fiecare dintre vecinii noştri din Uniunea Europeană”, a declarat Zelenski, conform transcrierii discursului prezentat de Preşedinţia de la Kiev, citată de News.ro.

„Vreau să le mulţumesc vecinilor noştri – Ungaria, Polonia, România, Slovacia – precum şi tuturor celorlalte state membre ale UE şi să îi asigur că Ucraina este profund angajată în promovarea respectului reciproc”, a mai spus Zelenski.

Thank you, António, Ursula, and all the leaders who support Ukraine and are ready to work with us to make both Ukraine and the EU stronger.



After the changes in Hungary, there is clearly a new opportunity to strengthen relations both within the EU and between the EU and Ukraine.… pic.twitter.com/jDLbC8ySYd — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 18, 2026

În acelaşi discurs, Zelenski a afirmat că Ucraina consideră că fiecare naţiune democratică din Europa merită să fie membru cu drepturi depline al Uniunii Europene.

„Vă rog să nu uitaţi că Ucraina merită acest lucru deoarece a plătit mai mult decât orice altă ţară europeană pentru dreptul său de a fi liberă, independentă şi, desigur – subliniez acest lucru – europeană. Acest drept nu aparţine doar Ucrainei. Este şi dreptul altor naţiuni de a fi independente de Rusia. Viitorul Europei – liberă, unită şi, bineînţeles, paşnică – se decide prin apărarea noastră. Acest lucru arată cât de unică este situaţia noastră (…)”, a mai spus Zelenski.

Liderul ucrainean a subliniat că Ucraina este pregătită să realizeze reformele necesare, „însă lipsa unei decizii clare privind Ucraina în cadrul UE continuă să încurajeze interferenţele Rusiei”.

„Dacă Ucraina va obţine statutul de membru cu drepturi depline şi îl va obţine rapid – sper acest lucru – Rusia va pierde unul dintre principalele motive pentru care încearcă să destabilizeze atât Ucraina, cât şi Europa. De aceea această cale rapidă de aderare este atât de necesară”, a argumentat Zelenski.