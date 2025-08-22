România nu are niciun centru pentru mari arși: Trei din cele patru promise acum 11 ani sunt în construcție / În ce stadiu sunt

Marii arși din România pot fi tratați doar secții de spital care pot primi pacienți cu arsuri de intensitate medie, după declasificarea centrului de la Spitalul Floreasca. La 11 ani de când au fost promise, trei centre pentru mari arși sunt în construcție la Timișoara, Târgu Mureș și București, dar niciunul nu este finalizat.

Cel mai avansat proiect este centrul pentru mari arși care urmează să funcționeze în cadrul Spitalului Județean de Urgență din Timișoara. El ar putea fi gata la finalul acestui an sau la începutul anului viitor, arată datele transmise de Ministerul Sănătății, la solicitarea HotNews.

Lucrările la centrul din Timișoara sunt realizate în proporție de 75 – 80%. Au fost executate lucrări la partea de structură în proporție de 100%, arhitectură 70% și instalații 75%, precizează Ministerul Sănătății.

Centrul de la Timișoara va avea 6 paturi pentru mari arși, 6 paturi pentru arși intermediari și post-critici și 5 paturi pentru microchirurgie și chirurgie reconstructivă.

Centrul face parte dintr-un proiect mai amplu, ce prevede „interconectarea clădirilor existente și construcție nouă în incinta Spitalului Județean de Urgență, în vederea reorganizării circuitelor medicale pentru departamentele: UPU, Chirurgie, Anestezie Terapie Intensivă – ATI și Centru de Mari Arși”.

Contractul pentru execuția lucrărilor de construcție a fost semnat pe 25 mai 2023, iar lucrările efective au început două luni mai târziu. Termenul estimat pentru finalizarea lucrărilor este finalul anului 2025 sau începutul anului 2026.

Centru construit în proporție de 30% la Târgu Mureș

Un al doilea centru pentru mari arși este în construcție la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Mureș.

Aici, lucrările sunt realizate în proporție de aproximativ 30%, potrivit datelor transmise de Ministerul Sănătății, care mai precizează că „au fost executate lucrări la partea de structură în proporție de 95%, arhitectură 15% și instalații 10%”.

Centru de mari arși de la Târgu Mureș va avea 5 paturi pentru pacienți critici și 10 paturi pentru terapie intermediară și pentru microchirurgie și chirurgie reconstructivă.

Contractul pentru execuția lucrărilor de construcție a fost semnat la data de 15 ianuarie 2024, iar lucrările au început în martie 2024.

Termenul estimat pentru finalizarea lucrărilor este începutul anului 2026.

Centru pentru copiii cu arsuri grave în București

Un centru care urmează să trateze copiii cu arsuri grave este în construcție în București, la Spitalul de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”.

Aici, stadiul lucrărilor este de 15% la partea de structură, spune Ministerul Sănătății, la solicitarea HotNews. La Spitalul Grigore Alexandrescu a fost necesară și demolarea unor clădiri existente pe amplasamentul centrului nou de mari arși, stadiul lucrărilor de demolare fiind, în prezent, de 80%.

Centrul va avea 10 paturi pentru pacienți critici, 14 paturi pentru terapie intermediară și 10 paturi pentru microchirurgie.

Pe lângă noua clădire, investiția mai prevede realizarea unei pasarele de legătură pentru conexiunea cu Unitatea de Primiri Urgențe și cu alte clădiri ale spitalului, în vederea reorganizării circuitelor și fluxurilor medicale.

Contractul pentru execuția lucrărilor de construcție a fost semnat pe 28 august 2023, iar lucrările au început pe 9 octombrie 2023.

Termenul estimat pentru finalizarea lucrărilor este începutul anului 2027.

Costurile totale pentru construcția celor trei centre pentru mari arși sunt de aproximativ 220 de milioane de euro, bani de la Banca Mondială, iar aparatura și echipamentele costă și ele aproximativ 100 de milioane de euro.

Centrele, promise de acum 11 ani

Primele promisiuni privind construirea de centre de arși în România datează din 2014, cu un an înaintea incendiului din clubul Colectiv, când a fost aprobată o Hotărâre de Guvern ce prevedea construirea a patru centre: două la București, unul la Timișoara și unul la Târgu Mureș.

Pe lângă centrul de arși pentru copii de la Spitalul Grigore Alexandrescu, Bucureștiul ar fi trebuit să aibă și un al doilea centru de arși pentru adulți – al patrulea din cele promise prin decizia din 2014.

Acesta urma să fie construit în cadrul Spitalului de Urgență „Bagdasar-Arseni”, însă construcția nu este nici măcar în fază de proiect.

În anul 2020 era inaugurată, acolo, o secție de arși prezentată drept „cea mai modernă din București”. Secția de la Bagdasar-Arseni este însă o unitate funcțională pentru tratarea pacienților cu arsuri, nu un centru de mari arși.

Unul dintre puținii miniștri ai Sănătății care au vorbit public despre eșecul construcției acestor centre a fost Sorina Pintea (PSD), care declara, în 2018, că „aceste centre ar fi trebuit să fie construite încă din anul 2014, când a fost aprobată o Hotărâre de Guvern în acest sens, dar a fost multă birocraţie, multă delăsare şi ani de zile în care lumea nu s-a interesat”.

În martie 2023, Nicolae Ciucă, prim-ministru la acea vreme, anunța aprobarea unei Ordonanţe de Urgenţă „pentru finalizarea și operaţionalizarea a trei centre pentru mari arşi”, la spitalul Grigore Alexandrescu din Bucureşti şi la spitalele judeţene din Timişoara şi Târgu Mureş.

Proiectul pentru aceste centre, demarat în anul 2018, „era blocat, fără nici un progres, la sfârșitul anului 2021”, susținea Ministerul Sănătății, în martie 2025. Ministerul Sănătății mai spunea atunci că, în urma negocierilor purtate cu Banca Mondială, „proiectul a fost reluat în anul 2022 si prelungit până în anul 2026”.

Ministrul Sănătății a anunțat declasificarea centrului de la Floreasca

Secția de arși a Spitalului de Urgență Floreasca din București, singura care era autorizată pe hârtie ca centru pentru tratarea marilor arși, își va pierde acest statut.

Anunțul a fost făcut săptămâna trecută de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, la finalul controlului pentru verificarea modului în care a fost autorizat centrul, în anul 2022, în mandatul fostului ministru Alexandru Rafila.

Rogobete a mai anunțat că, în urma ultimului control pe care l-a trimis pentru a verifica modul de autorizare a centrului de arși, „rezultatele sunt de natură penală și voi sesiza Parchetul”.

La momentul autorizării, în anul 2022, medici și supraviețuitori ai incendiului din clubul Colectiv au acuzat faptul că structura de spital de la Floreasca nu respectă standardele necesare unui centru de mari arși, iar autorizarea s-a făcut „din pix”.

Faptul că România nu mai are niciun centru de mari arși face posibil, din punct de vedere al legislației, transferul pacienților cu arsuri grave în spitale din străinătate.

Spitalele din România au în jur de 20 de paturi în unități funcționale pentru arși, care pot îngriji pacienți cu arsuri medii, doar până la o anumită complexitate.