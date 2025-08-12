Secția de la Floreasca unde a fost internată Lavinia își va pierde statutul de centru de arși, anunță ministrul Sănătății. Rezultatele controalelor sunt „de natură penală”

Secția de arși a Spitalului de Urgență Floreasca din București își va pierde statulul de centru de arși, a anunțat, marți, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, la finalul controlului care a verificat modul în care a fost autorizat centrul, în anul 2022, în mandatul fostului ministru al Sănătății, Alexandru Rafila.

Rogobete mai spune că, în urma ultimului controlului pe care l-a trimis pentru a verifica modul de autorizare a centrului de arși, „rezultatele sunt de natură penală și voi sesiza Parchetul”.

Doar pacienți cu arsuri de intensitate medie

„Vom reaviza și restructura centrul de arși, care va deveni unitate funcțională pentru arși și își va pierde statutul de centru de arși”, a anunțat marți Alexandru Rogobete, la finalul unei întâlniri cu managerul Spitalului Floreasca și cu reprezentanții Direcției de Sănătate Publică.

„În discuția avută cu actualul manager, care a achiziționat servicii pentru avizare tehnică și proiectare în vederea recompartimentării centrului de arși, din 6 saloane pentru pacienți critici se vor reduce la 4, pentru a crea spațiul necesar pentru toate dotările prevăzute de normativ, inclusiv un sistem complet de ventilație”, a adăugat Rogobete.

Unitățile funcționale pentru arși pot trata doar pacienți cu arsuri de intensitate medie.

Citește și Raportul oficial: Infecțiile nosocomiale nu apar în foile de observație ale pacienților din Centrul de Arși de la Floreasca

Secția de la spitalul Floreasca era singura din România autorizată ca centru pentru tratarea marilor arși. La momentul autorizării, în anul 2022, medici și supraviețuitori ai incendiului din clubul Colectiv au acuzat faptul că structura de spital de la Floreasca nu respectă standardele necesare unui centru de mari arși, iar autorizarea s-a făcut „din pix”.

Faptul că România nu va mai avea niciun centru de mari arși va face posibil, din punct de vedere al legislației, și transferul pacienților cu arsuri grave în spitale din străinătate.

Ministrul sesizează Parchetul

Ministrul Sănătății spune că va trimite la Parchet rapoartele tuturor celor 3 controale dispuse la Spitalul Floreasca: „Pe scurt, raportul Corpului de Control, împreună cu raportul Inspecției de Stat și controlul executat de DSP săptămâna aceasta, va fi transmis de Ministerul Sănătății către Parchet și vom începe verificări de natură legală, care nu mai intră în atribuțiile Ministerului din acest punct de vedere.”

Alexandru Rogobete vorbește despre „rezultate de natură penală”, după controalele trimise la Floreasca: „În urma ultimului control pentru a verifica modul de autorizare a centrului de arși, rezultatele sunt de natură penală și voi sesiza Parchetul. În referatul de verificare inițial din 2022 s-a dat copy – paste din memoriul tehnic al unității sanitare în referire la aprobarea DSP. În urma controlului, a reieșit că nu există sistem de ventilație, deși în memoriul tehnic realizat de spital și fostul manager scria că există. DSP a confirmat acest lucru, dar în realitate nu exista.”

Ministrul a adăugat că „spațiile nu respectă normativul și nu sunt corespunzătoare conform standardelor pentru un centru de arși – lucru confirmat de fostul manager și reconfirmat de DSP la momentul eliberării avizului.”

Managerul Spitalului Floreasca rămâne în funcție

Managerul Spitalului Floreasca rămâne în funcție, mai spune Alexandru Rogobete. „Organele de control din justiție, dacă vor începe o anchetă, ne vor transmite acuzațiile și voi reacționa în funcție de acestea”, spune ministrul, despre manager.

În ceea ce privește conducerea DSP București, care a avut un rol important în autorizarea Centrului de arși de la Floreasca, în anul 2022, Alexandru Rogobete spune că a dispus o anchetă administrativă, în urma căreia „vom lua o decizie și în privința conducerii”.

„Referatul din 2022 nu corespunde cu ce a găsit același DSP săptămâna trecută. Conducerea actuală a spitalului și Ministerului Sănătății au aflat în urma controlului Corpului de Control. Vom lăsa organele de anchetă din justiție să ne explice neconcordanțele dintre cele două rapoarte”, afirmă ministrul Sănătății.

Ministrul Alexandru Rogobete a trimis trei controale la Centrul de Arși de la Spitalul Floreasca, după ce a aflat de cazul Laviniei, pacienta cu arsuri pe 70% din corp, tratată aici timp de 53 de zile, înainte de a fi transferată în Belgia: Inspecția Sanitară de Stat, Corpul de Control al Ministerului Sănătății și Corpul de Control al Direcției de Sănătate Publică.

Rezultatele primelor două controale – Inspecția Sanitară de Stat și Corpul de Control al Ministerului Sănătății – au dus la demiterea lui Tiberiu Paul Neagu din funcția de coordonator al Centrului de Arși de către managerul spitalului, la începutul săptămânii trecute.