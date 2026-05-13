„România nu rezistă 72 de ore unei invazii rusești”, crede Traian Băsescu. Lipsurile pe care le invocă fostul președinte

Fostul președinte Traian Băsescu a afirmat, la TVR Info, că România nu are capacitatea militară de a rezista unei invazii pe scară largă timp de 72 de ore, perioadă care este necesară pentru desfășurarea unei forțe rapide de reacție a NATO.

Întrebat dacă armata română poate rezista unei agresiuni rusești suficient timp încât forțele NATO să intervină pe front, Traian Băsescu a răspuns: „Nu rezistăm 72 de ore, nu avem echipamentele necesare. Atrag atenția public: CSAT dă un aviz pe bugetul Guvernului, privind finanțarea armatei și structurilor de securitate. La un moment dat nu am vrut să semnez avizul din cauza alocărilor insuficiente, iar CCR a spus: și ce dacă, merge și fără avizul CSAT. Atunci CCR a luat din capacitatea și responsabilitatea securității naționale de la președinte și a dat-o premierului care azi e, mâine nu e”.

Turcia, un partener esențial la Marea Neagră

Fostul președinte a atras atenția că diplomația românească trebuie să se ocupe de consolidarea trilateralei Polonia-România-Turcia, astfel încât să fie securizată Marea Neagră.

„Turcia are capacitatea militară, navală cu care să țină echilibrul în Marea Neagră, deci trebuie atrasă într-un fel sau altul în proiectele de securizare a Mării Negre. Și România a făcut achiziții de rachete amplasate pe coastă, sol-navă. Nu suntem descoperiți complet”, a spus Băsescu.

El a spus că a fot o greșeală majoră făcută de România în perioada Dragnea, când guvernul a determinat compania americană Exxon să se retragă din proiectul exploatării gazelor din Marea Neagră.

„Ar fi fost cu totul altceva dacă la extracția de gaze aveam implicat Exxon și nu ne-am fi pus problema să apărăm zona de exploatare, pentru că extracția se face nu în apele teritoriale, ci în zona economică unde ne întâlnim cu rușii”, a comentat Traian Băsescu.

„Nu se poate fără Europa”

În ce privește războiul din Ucraina, Băsescu a estimat că europenii ar avea șanse mai mari de succes să negocieze un final al conflictului.

„Europa va relua discuțiile cu Rusia, mai devreme sau mai târziu și probabil se va găsi și un modus vivendi, de a ne suporta unii pe alții. Domnul Trump a înregistrat un eșec. Dacă el nu a putut să stea la Washington și negocierile de pace să le ducă europenii, de exemplu… Nu se poate fără Europa”, a spus fostul șef al statului.

Întrebat care ar fi rolul României în această eventualitate, Băsescu a spus scurt: „N-are rol.”

Totodată, el a estimat că țările europene din NATO ar avea nevoie de 5-7 ani pentru a se înarma suficient încât să asigure „fără dubii” securitatea continentului.

„Toți spun că Europa nu se poate apăra. Păi noi europenii suntem 450 de milioane, iar rușii 140 de milioane. Mai punem că avem tehnologie mult mai avansată decât a rușilor, nu avem o problemă să apărăm Europa de ruși, dacă ne propunem acest lucru”, a spus Băsescu adăugând că UE trebuie să plaseze pe orbita terestră sateliții de care are nevoie pentru a obține informații și să investească în echipamente de ultimă generație.

„În fața unei drone, un tanc românesc sau un Abrams face tot atâtea parale”

Cu toate acestea, Europa va rămâne vulnerabilă din perspectiva arsenalului nuclear, motiv pentru care va depinde în continuare de protecția SUA.

Referindu-se la cazul particular al fondurilor SAFE accesate din România, Traian Băsescu a apreciat că guvernul de la București ar fi putut da dovadă de „o gândire mai elastică”.

„Vrem tancuri Abrams sau Leopard, dar și România a făcut tancuri. Poate cumpăra tehnologia pe care nu o are, dar poate face tancuri la București sau Mizil. În fața unei drone, un tanc românesc sau Abrams face tot atâtea parale”, a comentat fostul președinte.

Acesta a spus că parteneriatul României cu SUA trebuie continuat chiar și cu prețul unor concesii făcute de autoritățile de la București, însă acest lucru trebuie făcut în paralel cu intensificarea colaborării militare cu parteneri europeni.

„România este în Europa și noi facem tot ce este omenește și politic posibil să menținem un parteneriat corect cu SUA, dar noi suntem aici, în Europa (…) Nu înțeleg de ce respingem noi ideea francezilor în România. De ce nu reușim să aprecime prezența franceză în România? De ce doar americanii sunt buni? În istoria noastră am fost ajutați de francezi, n-avem de ce să fugim de ei”, a conchis Traian Băsescu.