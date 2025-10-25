România nu va intra în război, afirmă ministrul Apărării, care denunță că e „foarte multă dezinformare ce vine pe filieră rusească”

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat că România nu va intra în război şi spune că există multă dezinformare, iar aceasta vine pe filiera rusească.

Ministrul Apărării a fost întrebat sâmbătă seară, la Antena 3 CNN, dacă România intră în război, având în vedere că aceasta este o chestiune care circulă frecvent pe reţele sociale, relatează News.ro.

„Nu intră, bineînţeles că nu. Nu intră. E foarte multă dezinformare şi e foarte multă dezinformare care vine pe filieră rusească. E foarte simplu pentru Putin să folosească nişte influenceri, nişte bloggeri aşa cum a folosit în multe ţări care să dea drumul la tot felul de filmuleţe, să răspândească tot felul de fake-news care, înainte de a fi oprite sau a fi date jos de pe platforme, pentru că e nesănătos pentru societate să ţii minciuni pe platformele sociale, ajung să facă milioane de vizualizări şi, astfel, nişte oameni care nu verifică foarte multe informaţii… Oameni buni, informaţi-vă din surse sigure, din surse credibile, din surse de presă credibile, atunci când vedeţi o ştire bombastică, verificaţi”, a declarat Ionuţ Moşteanu.

El a adăugat că România trebuie să ajute Ucraina să câştige războiul.

„Nu intrăm în niciun război, faptul că avem războiul lângă noi este o realitate. Nu vrem să fim vecini cu Putin, trebuie să ajutăm Ucraina să câştige războiul, însă nu intrăm în niciun război. Ne pregătim în continuare, ne întărim Armata şi noi şi aliaţii noştri”, a mai spus ministrul Apărării.