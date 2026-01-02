România oferă sprijin Elveției, după incendiul din Crans-Montana. Anunțul Armatei Române

O aeronavă militară românească este pregătită să decoleze pentru a transporta, de la Lausanne spre Paris, şase tineri care au suferit arsuri grave în urma incendiului din Crans-Montana, a anuțat vineri ministrul Ministrul Apărării, Radu Miruţă.

„În urma deciziei CNSU (Comitetul Național pentru Situații de Urgență – n.red.), este pregătită o aeronavă care va decola spre Lausanne, de unde va transporta către spitale din Paris șase tineri cu arsuri grave, răniți în incendiul de ieri noapte din Elveția, ca parte a sprijinului internațional pe care România îl acordă Elveției în această situație”, a anunțat ministrul Apărării, într-o postare pe Facebook.

Miruță mai spune că Armata oferă sprijinul, „fără a întreba cine plăteşte cheltuielile, sau dacă au fost ori nu prevăzuţi bani în buget. Pentru că în astfel de momente nu mai există granițe, bugete sau funcții. Există doar oameni care îi ajută pe alți oameni.”

„Aproximativ 40 de oameni” au murit în urma incendiului puternic produs în noaptea de Anul Nou în barul Le Constellation din stațiunea elvețiană Crans-Montana, potrivit unui anunț făcut joi după-amiză de autoritățile elvețiene, într-o conferință de presă.

Cauza producerii incendiului nu este clară. Procurorul general al cantonului Valais, Beatrice Pilloud, a spus într-o conferință de presă că sunt avansate „mai multe ipoteze”, dar autoritățile au exclus ipoteza unui atac.

Unii martori cred că o „lumânare aniversară” de pe o sticlă de șampanie a aprins tavanul. Procurorul general a spus că nu poate confirma aceste informații.

Tragedia amintește de incendiul din Colectiv, în urma căruia au murit 65 de tineri.