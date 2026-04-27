Romania Parkour a testat seria REDMI Note 15: „Perioadele dificile ne-au motivat mai mult decât victoriile și ne-au făcut mai puternici”

Numele complet al celor trei sportivi: Stan Ionuț Laurențiu, Stan George Alexandru, Naicu Victor Andrei.

Ce este sportul parkour: Parkour reunește sporturi precum gimnastica artistică, gimnastica aerobică, gimnastica aeriană, gimnastica acrobatică, arte marțiale, atletism, dans – breakdance, bouldering, cățărări, calisthenics, crossfit, fitness.

Premii/reușite obținute până acum: Au reprezentat România, pentru prima dată, la Cupa Mondială de Parkour, organizată de FIG, în 2023, Sofia, Bulgaria. De asemenea, frații Stan au cucerit parkourul în România, la competiții organizate național sau local, ocupând de fiecare dată podiumul („Toplița in Motion” 2022, Campionatul Național de Parkour Freerunning Seniori, organizat de Federația Română de Gimnastică în 2022). Prin RomaniaParkour am reușit să organizăm competiții de parkour (speed și freerunning) pentru copii în București, încurajându-i pe cei mici să își depășească limitele alături de noi. Faptul că am avut ocazia de a aduce sportul urban la lansarea REDMI Note 15 în România se numără printre reușitele noastre.

Articol susținut de Xiaomi