România, pe primul loc în UE la numărul de cazuri de rujeolă la copii. Zeci de mii de îmbolnăviri în doar un an

România a concentrat peste 80% din totalul cazurilor de rujeolă raportate în Uniunea Europeană într-un interval de un an, înregistrând un record la nivel european, potrivit datelor Centrului European pentru Controlul Bolilor, citate de ONG-ul Salvați Copiii România.

„Potrivit Centrului European pentru Controlul Bolilor, între 1 februarie 2024 și 31 ianuarie 2025, numărul total de persoane diagnosticate cu rujeolă a fost de 32.265, la nivelul UE, dintre care 27.568 proveneau din România. A doua țară din top este la mare distanță – Italia, cu 1.097 cazuri”, a semnalat ONG-ul Salvați Copiii, într-un comunicat transmis vineri.

Specialiștii spun că scăderea acoperirii vaccinale este principala cauză a creșterii numărului de îmbolnăviri.

„Tot mai mulți copii sunt privați de protecția vitală pe care o dă vaccinarea, ceea ce a dus la o scădere progresivă a ratelor de acoperire vaccinală pentru ROR (rujeolă-oreion-rubeolă), în special pentru doza a doua administrată la 5 ani. Astfel, potrivit celor mai recente date, pentru prima doză, acceptarea este de 47,4%, în timp ce pentru doza a doua, procentul scade și la 20%, în unele comunități”, potrivitg Salvați Copiii.

Principalele cauze țin „de carențele informaționale, de dezinformarea din social media, precum și de bariere sistemice, cum ar fi birocrația excesivă, lipsa resurselor materiale și lipsa transportului”, arată datele unui studiul calitativ al Salvați Copiii.

Singurul județ cu rată de vaccinare peste 70%

În perioada 1 ianuarie 2023 – 31 decembrie 2025, în România au fost confirmate în total 35.736 de cazuri de rujeolă, din care 27.720 la copii sub 15 ani și 3.188 la adolescenți între 15 și 19 ani.

În același interval, s-au înregistrat 30 de decese cauzate de rujeolă, potrivit datelor INSP „Situația rujeolei în România la data de 31.12 .2025”, citate de Salvați Copiii.

Într-un singur județ acoperirea vaccinală a fost de peste 70% – în județul Bihor.

În 14 județe acoperirea vaccinală s-a situat între 50,6% și 67,4%, în 24 de județe acoperirea vaccinală s-a situat între 31,3% și 49,7%, în trei județe acoperirea vaccinală a fost sub 30%.

Cea mai scăzută rată de vaccinare a fost în județul Argeș – 23,7%.

„Toate valorile sunt sub ținta de 95% recomandată de OMS. Conform concluziilor celei de-a 14-a reuniuni a Comisiei Regionale de Verificare a Eliminării Rujeolei și Rubeolei (RVC, septembrie 2025) 2 , România se numără printre cele 13 țări din Regiunea Europeană OMS cu transmitere endemică a rujeolei, ceea ce înseamnă că boala circulă continuu în populație, fără întrerupere”, potrivit Salvați Copiii.