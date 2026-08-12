România redeschide o exploatare după mai bine de 30 de ani, pentru un mineral critic. „Fabrica a trecut de la morţi la vii”, anunță Miruță

Exploatarea de grafit de la Baia de Fier va fi redeschisă și s-au făcut toate demersurile pentru ca statul român să rămână beneficiarul licenței, a anunțat miercuri ministrul Apărării, Radu Miruță. Conform acestuia, fabrica de grafit de acolo „a trecut de la morţi la vii”.

Oficialul guvernamental a arătat că în acest sens a fost pregătită o hotărâre de guvern la Ministerul Economiei, pentru care a fost obținut avizul de la Ministerul Mediului, menționând că în prezent sunt parcurse etapele finale de avizare la Ministerul Finanțelor și Ministerul Justiției.

„Am o altă veste pentru zona în care ne aflăm aici şi de care sunt foarte ataşat. Este despre fabrica de grafit de la Baia de Fier, despre interesul şi preocuparea pentru ca ceea ce se întâmplă acolo să treacă de la morţi la vii. Exploatarea de grafit de la Baia de Fier (…) era pe o listă a exploatărilor închise. Era o Hotărâre de Guvern prin care s-a închis oficial din partea statului român exploatarea de grafit. A ieşit din Ministerul Economiei – şi vă putem anunţa oficial, sub semnătura domnului ministru, ca ministru al Economiei – Hotărârea de Guvern pe care am semnat-o ca vicepremier pentru ca facilitatea de exploatare a grafitului de la Baia de Fier să se deschidă”, a spus Radu Miruţă miercuri, într-o conferinţă de presă în localitatea Sadu din Gorj, citat de News.ro.

Ulterior, va fi organizată o licitație internațională pentru a pregăti studiile de prefezabilitate, fezabilitate și alte documentații necesare. Ministrul estimează că primele activități vor începe în 2028.

Irineu Darău spune când va fi „deschis lacătul”

Ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău, a oferit mai multe detalii despre acest proiect.

„Avem foarte de curând şi avizul de la Ministerul Mediului, care în orice astfel de discuţie este un aviz foarte important. Suntem pe etapele finale de avizare la Ministerul Finanţelor şi Ministerul Justiţiei pentru că acest proiect de Hotărâre de Guvern să devină HG. Am încredere că, cel mai târziu săptămâna viitoare, în şedinţa de guvern, dacă nu reuşim în această joi, vom trece această hotărâre de guvern. Este una importantă, pentru că este deschiderea lacătului pentru ca dezvoltarea de la Baia de Fier şi exploatarea grafitului să se întâmple”, a afirmat Irineu Darău.

El a explicat ce se va întâmpla după aprobarea Hotărârii de Guvern.

„După această hotărâre de guvern care practic constată, statuează că nu mai este vorba de o mină închisă şi că poate începe exploatarea, va fi o licitaţie internaţională pentru a pregăti tot ce înseamnă prefezabilitate, fezabilitate şi aşa mai departe, care se va întâmpla anul acesta. Avem obiectiv să încheiem şi studiul de prefezibilitate până la sfârşitul anului 2026, iar apoi, pe parcursul anului 2027, să se încheie studiul de fezabilitate, oportunitate, alte avize de mediu şi aşa mai departe, pentru ca în 2028 să poată să înceapă primele activităţi acolo”, a mai spus Darău.

În conferinţă, Radu Miruţă a susţinut că fostul Guvern Ciolacu a minţit când a spus, în martie 2025, că a finanţat exploatarea grafitului.

„A fost o minciună cântată în campania electorală de domnii Marcel Ciolacu şi Bogdan Ivan. În prima zi când am ajuns la Ministerul Economiei, am căutat proiectul şi am constatat că nasul lui Pinocchio era cât clădirea ministerului. Am început demersurile pentru a garanta, în primul rând, că licenţa de exploatare aparţine statului român, pentru că existau preocupări ca alţii să preia acest drept. Hotărârea de guvern în acest sens a fost adoptată în august 2025”, a afirmat Miruţă.

Proiectele pentru care România a aplicat pentru finanțare de la UE

În 2024, Ministerul Economiei anunța că SALROM va depune două cereri de finanțare pentru proiecte în valoare cumulată de aproape 450 de miloane de euro, în vederea valorificării zăcămintelor naționale de grafit, România fiind printre puținele țări care beneficiază de această resursă naturală devenită extrem de prețioasă în contextul dezvoltării noilor tehnologii verzi.

Primul proiect, pentru care urma să se solicite suma de 198,3 milioane de euro se referea la Extracția Grafitului de Calitate pentru Baterii din arealul „Baia de Fier” și implica extracția și procesarea primară a șisturilor grafitoase pentru a produce grafit de calitate pentru baterii.

Proiectul urma să includă dezvoltarea infrastructurii necesare pentru extracție, precum și instalarea de echipamente de procesare care să transforme materia primă brută în grafit de înaltă puritate, esențial pentru producția de baterii, în special pentru vehicule electrice și sisteme de stocare a energiei.

Cel de-al doilea proiect, în valoare de aproape 247 milioane de euro, venea „în completarea firească a primului și are în vedere valorificarea finală a șisturilor grafitoase într-un complex de procesare în care să se folosească tehnologii de ultimă generație”, potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Economiei, din august 2024.

Proiectul de procesare a grafitului pentru baterii la situl „Baia de Fier” era menit să urmărească „consolidarea lanțului de aprovizionare strategic al UE pentru tehnologiile energetice curate prin înființarea unor instalatii avansate de procesare la situl Baia de Fier pentru a transforma grafitul extras de aici în material de calitate pentru baterii, inclusiv grafen”, conform comunicatului.

„Se pune accent pe ranforsarea lanțurilor de aprovizionare ale UE pentru tehnologiile energetice curate, asigurându-se standardele înalte de calitate a grafitului necesare pentru utilizarea în bateriile pentru vehicule electrice și alte soluții de stocare a energiei. România și-a pregătit din timp strategia de exploatare a grafitului, fiind reprezentată încă din data de 23 mai 2024 la prima reuniune a Comitetului european pentru materii prime critice (CRM Board) la sediul Comisiei Europene din Bruxelles”, mai afirma Ministerul Economiei la acel moment.

Mina de grafit de la Baia de Fier a fost închisă în 1994.

China este, de departe, cea mai mare țară producătoare de grafit la nivel mondial. În 2025, producția minieră a Chinei de grafit natural s-a ridicat la aproximativ 1,4 milioane de tone metrice. Aceasta a reprezentat peste 77% din producția mondială de grafit, potrivit datelor Statista. Tot în acel an, Madagascarul se situa pe poziția a doua, cu 80 de tone metrice, Tanzania pe 3, cu 75 de tone metrice, iar Brazilia pe poziția a patra, cu 65 de tone.