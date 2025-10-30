România se întoarce la Eurovision, după ce a lipsit în ultimii doi ani. Decizia luată de TVR

Țara noastră va participa din nou la Eurovision, scrie joi Pagina de Media, precizând că decizia a fost luată în cursul zilei de către Consiliul de Administrație al Televiziunii Publice (TVR), care a votat reîntoarcerea la concursul internaţional de muzică.

TVR nu a participat la competiția muzicală în ultimii doi ani (2024 și 2025). Postul public a luat această decizie invocând „constrângeri financiare”.

Anul acesta, Dan Cristian Turturică, preşedintele TVR, spunea într-un interviu pentru Paginademedia.ro că România va reveni la Eurovision când „vom reseta relaţia cu producătorii”.

Conform lui Turturică, companiile câştigă mai mult decât TVR din ce înseamnă Eurovision.

În ultimii ani în care România a participat la Eurovision, unii dintre concurenţi nici măcar nu au mai reuşit să ajungă în finală.

La ultima participare, cea din 2023, concurentul Theodor Andrei a înregistrat cel mai slab rezultat din istoria particiării României la Eurovision: zero puncte. Iar TVR a fost apoi criticat pentru că a cheltuit 400.000 de euro pentru această participare.

Cele mai bune performanțe ale țării noastre la Eurovision au fost reprezentate de clasarea, de două ori, pe locul al treilea (2005 și 2010).

Artiștii care ne-au reprezentat atunci au fost: Luminiţa Anghel şi Sistem, în 2005, respectiv Paula Seling şi Ovi, peste cinci ani.