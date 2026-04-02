România se transformă în cimitir de mașini. Numărul autoturismelor cu peste 20 de ani vechime a crescut alarmant

În ultimul an, România are o accelerare îngrijorătoare a învechirii parcului auto, potrivit datelor Profit.ro, care arată că la 1 ianuarie circulau în plus, față de decembrie 2024, un total de 400.000 de mașini cu o vechime de peste 20 de ani.

Toți anii de Program Rabla au fost inutili, având în vedere că România a ajuns la 3,4 milioane de automobile fabricate cel mult în 2006, adică au o vechime mai mare de două decenii, în creștere accelerată de la 3 milioane câte erau la 31 decembrie 2024.

Fenomenul a fost posibil din cauza numărului foarte mare de autoturisme second-hand importate din Europa în ultimul deceniu, mașini care, la data înmatriculării în România, aveau deja o vechime considerabilă. Vârsta coincide, de altfel, cu perioada de când țara a devenit membră a Uniunii Europene iar legislația a deschis calea importurilor de mașini rulate.

Celebrele taxe de mediu impuse în acești ani nu au reușit decât să întârzie acest val de autoturisme second-hand, care pare că sufocă tot mai mult șoselele.

La acestea se adaugă și mașinile noi cumpărate de români în anii de boom de dinaintea marii crize din 2008 – 2009, care au început deja să devină rable, dar continuă să circule liniștite pe șosele. Indicatorul care atrage atenția cel mai mult în aceste statistici este ponderea pe care categoria de vârstă „peste 20 de ani” a atins-o: 39,1%, după ce anul trecut era la 35,9%, iar în 2023 se limita la 33%.

Citește mai mult pe Profit.ro

Foto: Dreamstime