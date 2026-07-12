România, SUA și alte 12 state au semnat o declarație în care condamnă revendicările maritime ale Chinei în Marea Chinei de Sud / Reacția Beijingului

România se numără printre cele 14 state care au reafirmat duminică faptul că hotărârea Tribunalului Arbitral din 2016 privind Marea Chinei de Sud este „definitivă, obligatorie din punct de vedere juridic și irevocabilă” între China și Filipine. Beijingul a reacționat imediat, calificând verdictul drept „o bucată de hârtie ilegală, nulă și neavenită”.

Filipinele au câștigat în 2016 un proces la Curtea Permanentă de Arbitraj, care a constatat că revendicările de suveranitate ale Beijingului asupra Mării Chinei de Sud nu au niciun temei în baza dreptului internațional, o decizie respinsă de China.

În declarația comună, cele 14 state afirmă că își reafirmă „angajamentul ferm de a menține o regiune Indo-Pacifică liberă și deschisă, pașnică, stabilă și bazată pe respectarea regulilor”, marcând împlinirea a zece ani de la decizia pronunțată la 12 iulie 2016 de Tribunalul Arbitral constituit în baza Convenției ONU asupra dreptului mării (UNCLOS).

„Ne reafirmăm angajamentul ferm de a menține o regiune Indo-Pacifică liberă și deschisă, pașnică, stabilă și bazată pe respectarea regulilor, având la bază dreptul internațional, și marcăm împlinirea a 10 ani de la decizia istorică și unanimă pronunțată la 12 iulie 2016 de Tribunalul Arbitral privind Marea Chinei de Sud”, se arată în declarația comună.

„Reafirmăm că hotărârea pronunțată în urmă cu zece ani de Tribunalul de Arbitraj reprezintă o decizie semnificativă și este definitivă, obligatorie din punct de vedere juridic și irevocabilă între China și Filipine”, au mai punctat cele 14 țări.

Semnatarii insistă, totodată, asupra respectării libertății de navigație și de survol și condamnă acțiunile unilaterale care amenință stabilitatea regională.

„Ne reafirmăm opoziția fermă față de orice acțiuni destabilizatoare sau unilaterale, inclusiv prin folosirea forței sau constrângerii”, se arată în declarație.

Documentul condamnă, de asemenea, folosirea gărzilor de coastă, a forțelor militare și a milițiilor maritime pentru „a hărțui, obstrucționa sau intimida” operațiunile legale desfășurate de alte state pe mare sau în spațiul aerian și cere soluționarea disputelor prin dialog și alte mecanisme prevăzute de dreptul internațional.

China: „O bucată de hârtie ilegală”

Filipine și China au fost implicate într-o serie de confruntări maritime în ultimii ani. Manila acuză Beijingul de „manevre periculoase” în interiorul zonei sale economice exclusive, notează Agerpres.

Pe lângă Japonia, Filipine și Statele Unite, printre semnatarii declarației comune se numără Australia, Marea Britanie, Canada, Estonia, Germania, Italia, Letonia, Lituania, Noua Zeelandă, România și Slovenia.

Ministerul chinez de Externe a reiterat duminică revendicările de suveranitate ale țării, afirmând că tensiunile din Marea Chinei de Sud sunt rezultatul intensificării desfășurărilor militare ale unor puteri străine, între care Statele Unite.

„Așa-numita decizie (judecătorească) nu este altceva decât o bucată de hârtie ilegală, nulă și neavenită, și fără caracter obligatoriu”, a declarat ministerul într-un comunicat.

El a cerut țărilor în cauză să respecte drepturile teritoriale și maritime ale Chinei și să oprească acțiunile care subminează stabilitatea regională.