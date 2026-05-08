România, țara UE cu cea mai mare scumpire a prețului energiei electrice pentru consumatorii non-casnici

Preţul mediu la electricitate pentru consumatorii non-casnici din UE s-a situat la 18,37 euro per 100 kWh în semestrul doi din 2025, în scădere de la 19,03 euro pentru 100 kWh în prima jumătate a lui 2025, arată datele publicate vineri de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat), transmite Agerpres.

În semestrul doi din 2025, 18 state membre UE au înregistrat un declin al preţurilor la electricitate comparativ cu perioada similară din 2024, indicând o tendinţă generală de scădere. Cel mai sever recul a fost în Slovenia (minus 16,6%), Luxemburg (minus 15,8%) şi Franţa (minus 14,1%). Pe de altă parte, au fost creşteri în cinci ţări membre UE: Romania (15,4%), Suedia (9,4%), Bulgaria (6,8%), Belgia (2,8%) şi Slovacia (1,4%), în timp ce în alte patru state preţurile au rămas aproape stabile, variind între 0,4% în Malta şi minus 1% în Austria.

Preţurile la electricitate pentru consumatorii non-casnici au avut o tendinţă uşor descrescătoare la nivelul UE începând din primul semestru din 2023, când preţul mediu se situa la 21,51 euro pentru 100 kWh. În semestrul doi din 2023, preţul a scăzut la 20,03 euro pentru 100 kWh, apoi s-a redus la 18,85 euro pentru 100 kWh în primul semestru din 2024, înainte de a creşte uşor, la 19,41 euro pentru 100 kWh în semestrul doi din 2024 şi a scădea la 19,03 euro pentru 100 kWh în primul semestru din 2025.

Cele mai ridicate preţuri la electricitate în semestrul doi din 2025 au fost în Irlanda (25,52 euro pentru 100 kWh), Cipru (24,29 euro pentru 100 kWh) şi Germania (22,64 euro pentru 100 kWh), iar cele mai scăzute în Finlanda (7,48 euro pentru 100 kWh) şi Suedia (9,70 euro pentru 100 kWh).

Datele se referă la consumatorii non-casnici cu un consum anual între 500 megawaţi-oră (MWh) şi 2.000 MWh.