Romanian Business Leaders îi cere președintelui anularea impozitării pe cifra de afaceri a celui pe construcții speciale și a plafonării prețurilor. ”Creșterea fiscalității nu mai e acceptabilă”, spune șeful organizației

Într-un mesaj transmis joi seara HotNews.ro, Fundația Romanian Business Leaders (RBL) îi solicită președintelui ales menținerea cotei unice, anularea impozitării pe cifra de afaceri și pe construcții speciale, anularea plafonării prețurilor din diverse sectoare și spun că măsuri de creștere a fiscalității nu mai sunt acceptabile.



„Potrivit celui mai recent Eurobarometru, 67% dintre respondenții din România se declară atașați de Europa și sunt optimiști cu privire la viitorul UE, iar în data de 18 mai, ați fost votat Președintele României pentru a menține calea europeană. La aceste alegeri prezidențiale am avut de ales între revoluție și reformă, întrucât marea majoritate a românilor nu a dorit menținerea unui status quo. A câștigat, prin dumneavoastră, dorința de reformă, iar noi toți ne așteptăm să demarați acțiuni concrete de reformă într-un mod onest, cu respect și dragoste pentru oameni, din toate categoriile sociale, astfel încât să se domolească ambițiile distructive din societate”, se arată în mesajul RBL, asumat de SDergiu Neguț, președintele Consiliului Director al RBL.



În Fundația Romanian Business Leaders (RBL), spune Neguț, „ ne-am obișnuit să construim. În companii, în comunități, în educație. De aceea, știm cât de greu se clădește și cât de repede se poate pierde totul când echilibrul economic este sacrificat în favoarea unor câștiguri politice pe termen scurt”



Astăzi, România se confruntă cu o problemă reală: un deficit bugetar care riscă să submineze atât stabilitatea economică, cât și încrederea investitorilor și contribuabililor, se mai arată în mesajul transmis joi. „Este o realitate pe care nu o putem ignora, dar la fel de real este și faptul că mediul privat a fost deja pus în nenumărate rânduri în fața unor ajustări dure: taxe crescute, reguli modificate frecvent, predictibilitate scăzută. Și, cu toate acestea, problemele economice s-au acutizat”.



RBL susține că nu putem construi o țară performantă cu un aparat public supradimensionat și ineficient, cu cheltuieli în creștere accelerată.



„Astăzi, în cadrul consultărilor cu reprezentanții mediului de afaceri de la Palatul Cotroceni, am susținut ca măsuri pentru echilibrarea și reducerea deficitului bugetar:



● ⁠Reducerea cheltuielilor din sectorul public si reducerea risipei, prioritizarea investițiilor cu impact real pe criterii obiective.



● Introducerea unor indicatori de performanță și eliminarea sporurilor care nu sunt direct legate de performanța profesională a angajaților din sectorul public.



● Restructurarea, comasarea / desființarea sau reducerea cheltuielilor cu multitudinea de agenții, instituții și institute existente în prezent.



● ⁠Transparentizarea arieratelor generate de companii din sistemul public, inclusiv a celor care nu își achită taxele și impozitele la stat (de ex. TVA, etc.) pentru a determina impactul lor în „decalajul de TVA” și a lua măsuri țintite de reducere a acestui decalaj și de îmbunătățire a colectării de la companiile care nu plătesc deloc TVA.



Romanian Business Leaders consideră cu fermitate și consecvență:



● ⁠Menținerea cotei unice de impozitare pentru veniturile persoanelor fizice, cu alinierea echitabilă a impozitării pentru toate categoriile de venituri și eliminarea concurenței neloiale generate de variantele de optimizare fiscală.



● Continuarea digitalizării și accelerarea aplicării analizei de risc pe baza informațiilor semnificative colectate în prezent de ANAF în urma implementării multiplelor proiecte de digitalizare (e-factura, SAF-T, e-transport, etc.) și implementarea unor inspecții fiscale rapide generate de discrepanțele rezultate din aceasta analiza a datelor.



● ⁠Anularea impozitării pe cifra de afaceri și pe construcții speciale pentru companii, care și-a dovedit ineficiența, prin inducerea de pierderi unor firme viabile sau stoparea investitiilor.

● Anularea măsurilor de plafonare a prețurilor din diverse sectoare, care afectează competitivitatea lor economică și apasă suplimentar bugetul de stat.

Nu susținem măsuri de creșterea a fiscalității

Acestea nu mai sunt acceptabile și în niciun caz suficiente în contextul actual în absența unui efort vizibil și curajos din partea administrației publice. Orice altceva ar însemna să perpetuăm o injustiție economică și să sufocăm chiar motorul dezvoltării României: inițiativa privată onestă, mai arată mesajul de joi al RBL.