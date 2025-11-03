Romanian PR Award 2025 își prezintă campaniile nominalizate
Juriul Romanian PR Award anunță nominalizările și diplomele de excelență la cea de-a XXIII-a ediție a competiției. Proiectele nominalizate se detașează prin rigoare, creativitate și impact, consideră membrii juriului. Ediția din acest an s-a bucurat de susținerea unui juriu internațional de top, reunind competențe în comunicare din 22 de țări.
Vă prezentăm mai jos nominalizările în ordine alfabetică:
Corporate Communication
Kaufland Romania & Moldova & Minio: AiUnJob
McDonald’s & The M Works: Grant my passion
Orange & MSL The Practice, Zaga Brand: re:connect Palatul Telefoanelor
Pluxee Romania & Rogalski Damaschin: Moving the world of work forward
Provident & GMP&U: The Invisibles
Raiffeisen Bank & InnovX: MoonshotX by Raiffeisen Bank
Ursus Breweries & SmartPoint; About Alcohol
Brand PR – Existing products and services
Allianz-Țiriac & Publicis Relations, Digitas: Close to you even when I’m not with you
Avon Cosmetics Romania & Oxygen Communications: Avon UItra Lipstick
BCR Pensii & Publicis Relations, Digitas: Get ready with me to… retire
ING Bank & Saatchi & Saatchi, MSL The Practice: Scam Donuts
LIDL & GOLIN: The Map of Local Freshness
MEDLIFE & GOLIN: Escape (from the past) Room
Storia (OLX Group) & MSL The Practice, Digitas, Publicis, Starcom: The Perfect Neighborhood
Brand PR – New products and services
FactoryLab & Raiffeisen Bank & Antrepriza Creativă: The smallest showroom in the World
Freshful by eMAG & SmartPoint: Verde cu Freshful
JKC Restaurants & Minio: Wendy’s: Feed the Hype!
KFC & GOLIN: Every Shawarma Needs a Curb
Nivea & SHOW *the agency: LAYER IT. LOVE IT.
P&G (Procter & Gamble Romania) & GRF+: Pantene Hair Insurance
Samsung Romania & GRF+: Galaxy Z Fold7 & Flip7 launch – Unfolding the Ultra @Beach, Please
Crisis Management, Risks and Opportunities
BCR & GRF+: Watermelon Summer Hit
LIDL & GOLIN: LIDL Freshmarket
Provident & GMP&U: #NoSurprises
Digital PR & AI
BRD & GOLIN: The Original Superstars
Crodino & SHOW *the agency, OMD: Cancel people pleasing
Enroush & Line Agency: Enroush X Line „Spune-i pe nume”
ING Bank & Saatchi & Saatchi, MSL The Practice: Scam Donuts
Novakid România & Sag Media Communications: Creative Schools Competition
Prof. dr. Peltecu Gheorghe & Diana Pearsică: Esteem, Not Stigma
Storia (OLX Group) & MSL The Practice, Digitas, Publicis, Starcom: The Perfect Neighborhood
Social Media
Artexim & Conan PR: Celebrations
Avon Cosmetics Romania & Oxygen Communications: Avon UItra Lipstick
BCR Pensii & Publicis Relations, Digitas: Get ready with me to… retire
Fundația Vodafone & Vodafone & OXYGEN: Conversations about consent „One NO is enough!”
MEDLIFE & GOLIN: Escape (from the past) Room
Ogilvy Romania: Fans are the new influencers
P&G & GRF+: Pampers 1000 days
Internal communication
Booking Holdings Romania & GRF+, MAD About Digital: #ExcellenceIsNeverOrdinary
Lidl Romania & GMP&U: Lidl Surprizes
Nagarro: Balance – a holistic approach to wellbeing
Orange & GRF+: Via Transilvanica in one day
Orange & MSL The Practice, Zaga Brand: re:connect Palatul Telefoanelor
PENNY & MSL The Practice, Publicis Events: PENNY – Human to human Caravan
Raiffeisen Bank Romania & Highlight PR: AI Wizards
Employer Branding
Coca-Cola Hellenic Bottling Company & Minio: Work your Magic!
Orange & GRF+: Via Transilvanica in one day
Peek & Cloppenburg Romania & Catalyst Solutions: From Zero to Impact – Building the Peek & Cloppenburg Employer Brand
Provident & GMP&U: The Most Important Role
Universitatea Politehnică din Timișoara: Tech Talks by UPT
Ursus Breweries & SmartPoint: Brew Your Story
Inclusive Communication & Diversity Management
Asociația Dăruiește Fericire: Brave Voices
Canon Romania & Purpose Communication: World Unseen
Ford Otosan Romania: Jobs 4 All
Kaufland Romania & The M Works: Kaufland A.C.C.E.S.
LEGO & GOLIN: She built that
NIVEA & SHOW *the agency, Highlight PR: BE PROUD. BE BOLD. BE YOU.
Provident & GMP&U: The Most Important Role
Sustainability & ESG
BCR & GRF+: ZBOR – Romania’s largest youth ecosistem
Freshful by eMAG & SmartPoint: Verde cu Freshful
Asociația ENVIRON: Comunidar
Automobile Dacia & Republika, OMD, Remote Marketing, 321Sport: The first step matters
Orange & GRF+: For good connections
Organizația Salvați Copiii & GOLIN: Let’s Play Fair!
Hellas Direct & Conan PR, FRIENDS TBWA: Safe Roads project
Environmental communication
Asociația Capace Cu Suflet: Adopt a Daring Heart
Asociația ENVIRON: Comunidar
Asociația Parcul Natural București: A campaign to promote a new plan for nature protection in Bucharest
Coca-Cola Romania & The M Works: Gârla Mare – Ripples of Change
EFdeN: Sustainability 2.0
Foundation Conservation Carpathia & SmartPoint: Memorable encounters in Munții Făgăraș
Freshful by eMAG & SmartPoint: Verde cu Freshful
Orange & GRF+: Via Transilvanica in one day
Media Relations & Influencer Relations
A.R.T. Fusion Association – Papercuts Platform & The Public Advisors: Horror Vacui
BRD – Groupe Société Générale & MATCHPLAN: BRD Locker Room
LIDL & GOLIN: LIDL Freshmarket
Netflix & MSL The Practice: Griselda
Provident & GMP&U: The Invisibles
Organizația Salvați Copiii & GOLIN: Let’s Play Fair!
UN Women Moldova & Unbox Communication: Do you see me? Believe me. Stand by me.
Public Affairs, Advocacy, Lobby
Asociația SOS Infertilitatea & Declic: Regaining the Funding for the Romanian National In Vitro Fertilization Program
Enroush & Line Agency: Enroush X Line „Spune-i pe nume”
Fundația Progress Bistrița: Keep Libraries Open
Organizația Salvați Copiii & GOLIN: Let’s Play Fair!
NGOs
Asociația KinetoBebe: #StaiDrept – The Program for the Prevention of Vicious Postural Attitudes in Primary Schools
Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) & Crafters, Moosai: I’m Well, I’m OK
Fundația Inovații Sociale Regina Maria & Up Romania & Mantia, Mercury360: The Table of Patience
Hope and Homes for Children: Home Ambassador. When we build a home, we shape a child’s future
Organizația Salvați Copiii & Global Records: Lullaby for Polizu
Organizația Salvați Copiii & GOLIN: Let’s Play Fair!
Organizația Salvați Copiii & GOLIN: Paid Hugs
Communication in the public sector
Artexim & Conan PR: Celebrations – Enescu Festival
BCR & GRF+: ZBOR – Romania’s largest youth ecosistem
Organizația Salvați Copiii & GOLIN: Let’s Play Fair!
StatComm Republica Moldova & Agentia PAROLE: Hora of Deeds
UN Women Moldova & Unbox Communication: Do you see me? Believe me. Stand by me.
Universitatea Politehnică din Timișoara: Tech Talks by UPT
Communication in financial sector
Allianz-Țiriac & Publicis Relations, Digitas: Close to you even when I’m not with you
BCR & GRF+, Cult Market Research: The most important conversation is also about money
BCR & GRF+: Watermelon Summer Hit
Federația Părinților – ProEdu & V+O Communication: Moneymetrics class with ING
ING Bank & Saatchi & Saatchi, MSL The Practice: Scam Donuts
Communication in medical sector
Asociația KinetoBebe: #StaiDrept – The Program for the Prevention of Vicious Postural MEDLIFE & GOLIN: Escape (from the past) Room
MSD & GRF+, The Circle Agency: Lung Care
Organizația Salvați Copiii & Global Records: Lullaby for Polizu
Organizația Salvați Copiii & GOLIN: Paid Hugs
Tech PR & Communication of innovation
Banca Națională a Moldovei & HB MEDIA: A thousand reasons to try MIA
Orange & GRF+: For good connections
Samsung Romania & GRF+: S25 series launch – My Best dAI (Y)
Storia (OLX Group) & MSL The Practice, Digitas, Publicis, Starcom: The Perfect Neighborhood
Universitatea Politehnică din Timișoara: Tech Talks by UPT
Vodafone & OXYGEN: The Mountain’s Voice
Culture, Art
A.R.T. Fusion Association – Papercuts Platform & The Public Advisors: Horror Vacui
Artexim & Conan PR: Celebrations – Enescu Festival
BRD & GOLIN: The Original Superstars
Centrul Cultural PLAI: We jazz together
Orange & MSL The Practice, Zaga Brand: re:connect Palatul Telefoanelor
Samsung Romania & GRF PLUS: S25 series launch – My Best dAI (Y)
Vellant: Women Authors Hotline
Fashion & Lifestyle
dm & GRF+: Find Your Beauty
Enroush & Line Agency: Enroush X Line „Spune-i pe nume”
GODMOTHER: Refashion – un upcycling project
KFC & GOLIN: Every Shawarma Needs a Curb
Procter & Gamble Romania & MSL The Practice, Leo Bucharest: Old Spice Epic Legend
SONY & SmartPoint: SONY x ESHTE: for the music, for the future
Sport & Entertainment
BRD – Groupe Société Générale & MATCHPLAN: BRD Locker Room
Federația Română de Fotbal & MATCHPLAN & GRF+: The Shirt That Makes Us Stand Out
Organizația Salvați Copiii & GOLIN: Let’s Play Fair!
Tuborg & WEFFLERMARK: This St. Patrick’s Day, celebrate #TheIrishWay with Guinness
Wild Hills & Bolder Branding: Formula 1tm – The Creators: Wild Hills x RebelDot x Red Bull x Visa x Untold
Budget-,Creativity+
Asociația Română a Băncilor & GOLIN: Don’t give spoilers about your personal data
EFdeN: Sustainability 2.0
Fundația Inovații Sociale Regina Maria & Up Romania & Mantia, Mercury360: The Table of Patience
Organizația Salvați Copiii & GOLIN: Let’s Play Fair!
Organizația Salvați Copiii & GOLIN: Paid Hugs
Finaliștii diplomelor de excelență
PR In-House Team of the Year
Raiffeisen Bank
Small Consultancy of the Year
SHOW *the agency
Events & Experimential Marketing
FactoryLab & Raiffeisen Bank & Antrepriza Creativă: The smallest showroom in the World
Heineken & Tribal Worldwide Romania & Dentsu: LIVE BIRRA MORETTI
Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV) & Seven Media: Our Wine is conquering the world
Website, Intranet, Blog, Facebook, Instagram, TikTok
Asociația Dăruiește Fericire – Brave Voices
Prof. dr. Peltecu Gheorghe & Diana Pearsică: Esteem, Not Stigma
Annual report
Rețeaua de sănătate REGINA MARIA & McCann Health Brain & Heart: Health of the Nation
Press kit
Henkel (Bref) & Chapter 4 Romania:From Generation to Generation
External publications
Foundation Conservation Carpathia & SmartPoint: Memorable encounters in Munții Făgăraș
Sponsorship
Samsung Romania & GRF+: Galaxy Z Fold7 & Flip7 launch – Unfolding the Ultra @Beach, Please
Video productions
Renault Romania: Renault 5 in the streets of Little Paris
Veolia & Porter Novelli Romania: Romania Unfolds
Podcast
Hope and Homes for Children: Heart wide open
Junior PR Award
Elena Bianca Cozma
Ioana Maria Banyai
Maria Timeea Potîrniche Istudor
Gala Romanian PR Award va avea loc la JW Marriott, în seara zilei de 19 noiembrie. În afara premiilor pe categorii, juriul va acorda distincțiile PR Agency of the Year, PR Innovator of the Year, o distincție specială acordată de BRD – Groupe Société Générale, Best Use of PR Measurement & Evaluation, un premiu special acordat de Raiffeisen Bank.
Detalii despre competiție la https://praward.ro/
Despre Romanian PR Award
Aflată la cea de-a 23-a ediție, Romanian PR Award este cea mai importantă competiție națională de recunoaștere a excelenței în domeniul Relațiilor Publice. Un proiect ‚încăpățânat’ și de cursă lungă care a reușit să adune sub aceeași umbrelă parteneri prestigioși, nume marcante ale breslei, concurenți valoroși și zeci de tineri aspiranți la o carieră în PR. Importanța competiției a crescut odată cu dezvoltarea industriei locale de PR, iar relevanța ei se măsoară în multitudinea de concurenți aflați an de an la start, în performanțele finaliștilor și în profesionalismul celor care îi arbitrează.
Despre organizator
Forum for International Communications este o organizație non-guvernamentală care cultivă în mediul comunicatorilor profesioniști standarde etice și de performanță ale profesiei de relații publice. Fundația organizează din 2003 Romanian PR Award, impus drept cel mai important eveniment de recunoaștere a excelenței în domeniul comunicării din România. În aprilie 2009, fundația a lansat portalul PR Romania, una dintre cele mai relevante publicații online de PR din Europa, conform Communications Director. În martie 2006, Forum a inițiat programul CSR Romania cu scopul de a promova bunele practici în domeniul responsabilității sociale corporatiste, program afiliat la rețeaua europeană CSR Europe. Alături de parteneri din sectorul privat și public, Forum implementează din 2017 Carta Diversității din România.
