Romanian PR Award 2025 își prezintă campaniile nominalizate

Juriul Romanian PR Award anunță nominalizările și diplomele de excelență la cea de-a XXIII-a ediție a competiției. Proiectele nominalizate se detașează prin rigoare, creativitate și impact, consideră membrii juriului. Ediția din acest an s-a bucurat de susținerea unui juriu internațional de top, reunind competențe în comunicare din 22 de țări.

Vă prezentăm mai jos nominalizările în ordine alfabetică:

Corporate Communication

Kaufland Romania & Moldova & Minio: AiUnJob

McDonald’s & The M Works: Grant my passion

Orange & MSL The Practice, Zaga Brand: re:connect Palatul Telefoanelor

Pluxee Romania & Rogalski Damaschin: Moving the world of work forward

Provident & GMP&U: The Invisibles

Raiffeisen Bank & InnovX: MoonshotX by Raiffeisen Bank

Ursus Breweries & SmartPoint; About Alcohol

Brand PR – Existing products and services

Allianz-Țiriac & Publicis Relations, Digitas: Close to you even when I’m not with you

Avon Cosmetics Romania & Oxygen Communications: Avon UItra Lipstick

BCR Pensii & Publicis Relations, Digitas: Get ready with me to… retire

ING Bank & Saatchi & Saatchi, MSL The Practice: Scam Donuts

LIDL & GOLIN: The Map of Local Freshness

MEDLIFE & GOLIN: Escape (from the past) Room

Storia (OLX Group) & MSL The Practice, Digitas, Publicis, Starcom: The Perfect Neighborhood

Brand PR – New products and services

FactoryLab & Raiffeisen Bank & Antrepriza Creativă: The smallest showroom in the World

Freshful by eMAG & SmartPoint: Verde cu Freshful

JKC Restaurants & Minio: Wendy’s: Feed the Hype!

KFC & GOLIN: Every Shawarma Needs a Curb

Nivea & SHOW *the agency: LAYER IT. LOVE IT.

P&G (Procter & Gamble Romania) & GRF+: Pantene Hair Insurance

Samsung Romania & GRF+: Galaxy Z Fold7 & Flip7 launch – Unfolding the Ultra @Beach, Please

Crisis Management, Risks and Opportunities

BCR & GRF+: Watermelon Summer Hit

LIDL & GOLIN: LIDL Freshmarket

Provident & GMP&U: #NoSurprises

Digital PR & AI

BRD & GOLIN: The Original Superstars

Crodino & SHOW *the agency, OMD: Cancel people pleasing

Enroush & Line Agency: Enroush X Line „Spune-i pe nume”

ING Bank & Saatchi & Saatchi, MSL The Practice: Scam Donuts

Novakid România & Sag Media Communications: Creative Schools Competition

Prof. dr. Peltecu Gheorghe & Diana Pearsică: Esteem, Not Stigma

Storia (OLX Group) & MSL The Practice, Digitas, Publicis, Starcom: The Perfect Neighborhood

Social Media

Artexim & Conan PR: Celebrations

Avon Cosmetics Romania & Oxygen Communications: Avon UItra Lipstick

BCR Pensii & Publicis Relations, Digitas: Get ready with me to… retire

Fundația Vodafone & Vodafone & OXYGEN: Conversations about consent „One NO is enough!”

MEDLIFE & GOLIN: Escape (from the past) Room

Ogilvy Romania: Fans are the new influencers

P&G & GRF+: Pampers 1000 days

Internal communication

Booking Holdings Romania & GRF+, MAD About Digital: #ExcellenceIsNeverOrdinary

Lidl Romania & GMP&U: Lidl Surprizes

Nagarro: Balance – a holistic approach to wellbeing

Orange & GRF+: Via Transilvanica in one day

Orange & MSL The Practice, Zaga Brand: re:connect Palatul Telefoanelor

PENNY & MSL The Practice, Publicis Events: PENNY – Human to human Caravan

Raiffeisen Bank Romania & Highlight PR: AI Wizards

Employer Branding

Coca-Cola Hellenic Bottling Company & Minio: Work your Magic!

Orange & GRF+: Via Transilvanica in one day

Peek & Cloppenburg Romania & Catalyst Solutions: From Zero to Impact – Building the Peek & Cloppenburg Employer Brand

Provident & GMP&U: The Most Important Role

Universitatea Politehnică din Timișoara: Tech Talks by UPT

Ursus Breweries & SmartPoint: Brew Your Story

Inclusive Communication & Diversity Management

Asociația Dăruiește Fericire: Brave Voices

Canon Romania & Purpose Communication: World Unseen

Ford Otosan Romania: Jobs 4 All

Kaufland Romania & The M Works: Kaufland A.C.C.E.S.

LEGO & GOLIN: She built that

NIVEA & SHOW *the agency, Highlight PR: BE PROUD. BE BOLD. BE YOU.

Provident & GMP&U: The Most Important Role

Sustainability & ESG

BCR & GRF+: ZBOR – Romania’s largest youth ecosistem

Freshful by eMAG & SmartPoint: Verde cu Freshful

Asociația ENVIRON: Comunidar

Automobile Dacia & Republika, OMD, Remote Marketing, 321Sport: The first step matters

Orange & GRF+: For good connections

Organizația Salvați Copiii & GOLIN: Let’s Play Fair!

Hellas Direct & Conan PR, FRIENDS TBWA: Safe Roads project

Environmental communication

Asociația Capace Cu Suflet: Adopt a Daring Heart

Asociația ENVIRON: Comunidar

Asociația Parcul Natural București: A campaign to promote a new plan for nature protection in Bucharest

Coca-Cola Romania & The M Works: Gârla Mare – Ripples of Change

EFdeN: Sustainability 2.0

Foundation Conservation Carpathia & SmartPoint: Memorable encounters in Munții Făgăraș

Freshful by eMAG & SmartPoint: Verde cu Freshful

Orange & GRF+: Via Transilvanica in one day

Media Relations & Influencer Relations

A.R.T. Fusion Association – Papercuts Platform & The Public Advisors: Horror Vacui

BRD – Groupe Société Générale & MATCHPLAN: BRD Locker Room

LIDL & GOLIN: LIDL Freshmarket

Netflix & MSL The Practice: Griselda

Provident & GMP&U: The Invisibles

Organizația Salvați Copiii & GOLIN: Let’s Play Fair!

UN Women Moldova & Unbox Communication: Do you see me? Believe me. Stand by me.

Public Affairs, Advocacy, Lobby

Asociația SOS Infertilitatea & Declic: Regaining the Funding for the Romanian National In Vitro Fertilization Program

Enroush & Line Agency: Enroush X Line „Spune-i pe nume”

Fundația Progress Bistrița: Keep Libraries Open

Organizația Salvați Copiii & GOLIN: Let’s Play Fair!

NGOs

Asociația KinetoBebe: #StaiDrept – The Program for the Prevention of Vicious Postural Attitudes in Primary Schools

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) & Crafters, Moosai: I’m Well, I’m OK

Fundația Inovații Sociale Regina Maria & Up Romania & Mantia, Mercury360: The Table of Patience

Hope and Homes for Children: Home Ambassador. When we build a home, we shape a child’s future

Organizația Salvați Copiii & Global Records: Lullaby for Polizu

Organizația Salvați Copiii & GOLIN: Let’s Play Fair!

Organizația Salvați Copiii & GOLIN: Paid Hugs

Communication in the public sector

Artexim & Conan PR: Celebrations – Enescu Festival

BCR & GRF+: ZBOR – Romania’s largest youth ecosistem

Organizația Salvați Copiii & GOLIN: Let’s Play Fair!

StatComm Republica Moldova & Agentia PAROLE: Hora of Deeds

UN Women Moldova & Unbox Communication: Do you see me? Believe me. Stand by me.

Universitatea Politehnică din Timișoara: Tech Talks by UPT

Communication in financial sector

Allianz-Țiriac & Publicis Relations, Digitas: Close to you even when I’m not with you

BCR & GRF+, Cult Market Research: The most important conversation is also about money

BCR & GRF+: Watermelon Summer Hit

Federația Părinților – ProEdu & V+O Communication: Moneymetrics class with ING

ING Bank & Saatchi & Saatchi, MSL The Practice: Scam Donuts

Communication in medical sector

Asociația KinetoBebe: #StaiDrept – The Program for the Prevention of Vicious Postural MEDLIFE & GOLIN: Escape (from the past) Room

MSD & GRF+, The Circle Agency: Lung Care

Organizația Salvați Copiii & Global Records: Lullaby for Polizu

Organizația Salvați Copiii & GOLIN: Paid Hugs

Tech PR & Communication of innovation

Banca Națională a Moldovei & HB MEDIA: A thousand reasons to try MIA

Orange & GRF+: For good connections

Samsung Romania & GRF+: S25 series launch – My Best dAI (Y)

Storia (OLX Group) & MSL The Practice, Digitas, Publicis, Starcom: The Perfect Neighborhood

Universitatea Politehnică din Timișoara: Tech Talks by UPT

Vodafone & OXYGEN: The Mountain’s Voice

Culture, Art

A.R.T. Fusion Association – Papercuts Platform & The Public Advisors: Horror Vacui

Artexim & Conan PR: Celebrations – Enescu Festival

BRD & GOLIN: The Original Superstars

Centrul Cultural PLAI: We jazz together

Orange & MSL The Practice, Zaga Brand: re:connect Palatul Telefoanelor

Samsung Romania & GRF PLUS: S25 series launch – My Best dAI (Y)

Vellant: Women Authors Hotline

Fashion & Lifestyle

dm & GRF+: Find Your Beauty

Enroush & Line Agency: Enroush X Line „Spune-i pe nume”

GODMOTHER: Refashion – un upcycling project

KFC & GOLIN: Every Shawarma Needs a Curb

Procter & Gamble Romania & MSL The Practice, Leo Bucharest: Old Spice Epic Legend

SONY & SmartPoint: SONY x ESHTE: for the music, for the future

Sport & Entertainment

BRD – Groupe Société Générale & MATCHPLAN: BRD Locker Room

Federația Română de Fotbal & MATCHPLAN & GRF+: The Shirt That Makes Us Stand Out

Organizația Salvați Copiii & GOLIN: Let’s Play Fair!

Tuborg & WEFFLERMARK: This St. Patrick’s Day, celebrate #TheIrishWay with Guinness

Wild Hills & Bolder Branding: Formula 1tm – The Creators: Wild Hills x RebelDot x Red Bull x Visa x Untold

Budget-,Creativity+

Asociația Română a Băncilor & GOLIN: Don’t give spoilers about your personal data

EFdeN: Sustainability 2.0

Fundația Inovații Sociale Regina Maria & Up Romania & Mantia, Mercury360: The Table of Patience

Organizația Salvați Copiii & GOLIN: Let’s Play Fair!

Organizația Salvați Copiii & GOLIN: Paid Hugs

Finaliștii diplomelor de excelență

PR In-House Team of the Year

Raiffeisen Bank

Small Consultancy of the Year

SHOW *the agency

Events & Experimential Marketing

FactoryLab & Raiffeisen Bank & Antrepriza Creativă: The smallest showroom in the World

Heineken & Tribal Worldwide Romania & Dentsu: LIVE BIRRA MORETTI

Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV) & Seven Media: Our Wine is conquering the world

Website, Intranet, Blog, Facebook, Instagram, TikTok

Asociația Dăruiește Fericire – Brave Voices

Prof. dr. Peltecu Gheorghe & Diana Pearsică: Esteem, Not Stigma

Annual report

Rețeaua de sănătate REGINA MARIA & McCann Health Brain & Heart: Health of the Nation

Press kit

Henkel (Bref) & Chapter 4 Romania:From Generation to Generation

External publications

Foundation Conservation Carpathia & SmartPoint: Memorable encounters in Munții Făgăraș

Sponsorship

Samsung Romania & GRF+: Galaxy Z Fold7 & Flip7 launch – Unfolding the Ultra @Beach, Please

Video productions

Renault Romania: Renault 5 in the streets of Little Paris

Veolia & Porter Novelli Romania: Romania Unfolds

Podcast

Hope and Homes for Children: Heart wide open

Junior PR Award

Elena Bianca Cozma

Ioana Maria Banyai

Maria Timeea Potîrniche Istudor

Gala Romanian PR Award va avea loc la JW Marriott, în seara zilei de 19 noiembrie. În afara premiilor pe categorii, juriul va acorda distincțiile PR Agency of the Year, PR Innovator of the Year, o distincție specială acordată de BRD – Groupe Société Générale, Best Use of PR Measurement & Evaluation, un premiu special acordat de Raiffeisen Bank.

Detalii despre competiție la https://praward.ro/

Despre Romanian PR Award

Aflată la cea de-a 23-a ediție, Romanian PR Award este cea mai importantă competiție națională de recunoaștere a excelenței în domeniul Relațiilor Publice. Un proiect ‚încăpățânat’ și de cursă lungă care a reușit să adune sub aceeași umbrelă parteneri prestigioși, nume marcante ale breslei, concurenți valoroși și zeci de tineri aspiranți la o carieră în PR. Importanța competiției a crescut odată cu dezvoltarea industriei locale de PR, iar relevanța ei se măsoară în multitudinea de concurenți aflați an de an la start, în performanțele finaliștilor și în profesionalismul celor care îi arbitrează.

Despre organizator

Forum for International Communications este o organizație non-guvernamentală care cultivă în mediul comunicatorilor profesioniști standarde etice și de performanță ale profesiei de relații publice. Fundația organizează din 2003 Romanian PR Award, impus drept cel mai important eveniment de recunoaștere a excelenței în domeniul comunicării din România. În aprilie 2009, fundația a lansat portalul PR Romania, una dintre cele mai relevante publicații online de PR din Europa, conform Communications Director. În martie 2006, Forum a inițiat programul CSR Romania cu scopul de a promova bunele practici în domeniul responsabilității sociale corporatiste, program afiliat la rețeaua europeană CSR Europe. Alături de parteneri din sectorul privat și public, Forum implementează din 2017 Carta Diversității din România.

