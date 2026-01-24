Românii au talent. Cine este adolescenta de 14 ani care a convins-o pe Andra să ofere primul Golden Buzz al sezonului 16

Emisiunea divertisment Românii au talent a revenit vineri cu un nou sezon, cel de-al 16-lea, la ProTV.

Show-ul are un nou decor iar la masa juriului sunt Andi Moisescu, Andra, Carmen Tănase şi Mihai Bobonete, în timp ce în culise sunt binecunoscuții Pavel Bartoş şi Smiley.

Show-ul a început în forță și a adus și primul Goldez Buzz din acest sezon.

Bianca Muntean, o adolescentă de 14 ani, a fost propulsată direct în semifinala, după ce a cucerit-o pe Andra cu vocea sa puternică.

„Tu mi-ai oferit ceva..și emoție, dar m-ai năucit cu tehnica vocală. E foarte interesant că suntem în sezonul 16 și trăiesc astfel de momente datorită copiilor ca tine, a spus Andra, citată de Pro TV.

Bianca și-a descoperit pasiunea pentru muzică în clasa a IV-a, remarcată de învățătoarea sa. Susținută de părinți, mama, pasionată de muzică și actuală antrenoare de tenis, și tatăl, programator, tânăra a început cursurile de canto la vârsta de 9 ani.

Este elevă în clasa a VIII-a, a jucat deja în piese pe scena Teatrului Elisabeta, iar visul ei este să studieze la Liceul „Dinu Lipatti”, secția Actorie, chiar dacă momentan a luat o pauză de la teatru pentru a se dedica muzicii.