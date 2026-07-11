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Actualitate

„Românii de la Google” care au revenit din California și-i învață informatică pe elevi: „Să pleci din țară poate fi un lucru bun uneori. Dar să faci absolut orice ca să scapi din țară e o gândire nocivă”

Raluca Ion
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Frații Cristian și Cătălin Frâncu au fost unii dintre primii angajați români ai companiei Google. Acțiunile lor la Google înseamnă o valoare cu care ar fi putut trăi oriunde în lume. Au revenit în România și își petrec timpul în propriile săli de clasă, învățându-i informatică pe tinerii români. De ce fac asta, explică Cristian Frâncu și Cătălin Frâncu, cu propriile lor cuvinte.

  • În educația românească e mare nevoie de gândire critică în loc de „dopaj cu rețete”.
  • Nici cei mai străluciți elevi, „olimpicii”, nu sunt imuni dacă în jur se cere cunoscuta învățare pe de rost.
  • Ce ar trebui să învețe un elev la informatică pentru „ca să fie capabil să facă un internship la orice companie mare de coding”.
  • Ideile oamenilor veniți din Sillicon Valley și care predau informatică sunt, deseori, diferite de cele pe care le auzim zi de zi, în societatea noastră. 
  • Cristian Frâncu nu are nicio reținere să vorbească despre „importanța temelor” sau despre momentul când, într-o sală de clasă, „moare întrebarea elevului”. Ce se petrece atunci?

Vorbim cu el într-un sediu închiriat, al unei clădiri din oțel și sticlă din centrul Bucureștiului. Seamănă cu un birou de corporație, dar nu e. Cristian Frâncu nu e un interlocutor comod și nici nu-și propune să fie. A studiat Computer Science la Rutgers, în New Jersey, Statele Unite ale Americii, a fost unul dintre primii angajați români ai companiei Google și s-a întors în România în urmă cu 20 de ani. 